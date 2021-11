Eleonora Pedron libro | sorella | padre e madre

Eleonora Pedron è una celebre showgirl, attrice e modella, eletta Miss Italia 2002. La sua è stata una carriera ricca di successi e soddisfazioni, a fronte di una vita privata colma di sofferenze per la perdita dei suoi cari.

LEGGI: Kabir Bedi oggi | Sandokan | età | origini

Chi è Eleonora Pedron

Nata a Padova il 13 luglio 1982, Eleonora Pedron ha oggi 39 anni. Ha studiato ragioneria, per poi entrare nel mondo del lavoro presso l’ufficio anagrafe di Camposanpietro, suo comune di nascita. Nel 2002 la sua vita cambia per sempre, dal momento che decide di partecipare al concorso di Miss Italia, dove viene eletta reginetta. Si sono così aperte le porte del mondo dello spettacolo. Nel corso del tempo è diventata conduttrice e inviata di trasmissioni come Controcampo e Quelli che il calcio. Dal 2020 è poi conduttrice su La7 di Belli dentro belli fuori.

La morte del padre e della sorella

Eleonora Pedron nasconde un passato doloroso, segnato dalla morte di sua sorella e suo padre. Decessi avvenuti ad anni di distanza ma in entrambi i casi in un incidente stradale. Aveva soltanto 9 anni quando sua madre e sua sorella ebbero un incidente. Entrambe sono state portate all’ospedale ma soltanto il genitore vi ha fatto ritorno: “Ricordo la chiamata di quella notte. Dormivo ma mi sono svegliata e ho sentito mio padre andare a rispondere. Nives è morta, non c’è più. Ricordo le urla di mia madre. Riusciva solo a dire il suo nome. La vita va avanti e noi lo abbiamo fatto. Oggi che sono madre so che perdere un figlio è la cosa peggiore possibile, perché la vita può anche andare avanti ma muori dentro”.

Nel 2002 tutto è stato distrutto nuovamente. Un nuovo incidente: “Dovevo andare a un provino per Striscia la Notizia. Sarei dovuta andare da sola ma mio padre voleva vivere tutto di me. Si fece cambiare il turno per accompagnarmi. Il provino andò bene e mi ricordo la sua gioia lì ad aspettarmi. Dormivo durante il viaggio di ritorno e ricordo d’essermi svegliata perché lui mi chiamava. Le sue urla mi rimbombano ancora nel cervello. Voleva essere certo che stessi bene. Mi aveva protetto con il suo corpo e poco dopo è morto. Trattengo l’eco della sua voce che mi chiama”.

LEGGI: Rossano Rubicondi come è morto, causa morte parlano i genitori

Eleonora Pedron libro

Ha tanto da raccontare Eleonora Pedron. Le esperienze che l’hanno segnata e la forza di ripartire possono essere d’aiuto ad altri. È con questo spirito che ha scritto “L’ho fatto per te”. Un volume autobiografico, che scava dentro di sé: “Quando ho deciso di scrivere questo libro, volevo raccontare la mia storia, perché mi esplodeva dentro. Ero convinta potesse servire a qualcuno, così da far capire che ci si può rialzare, si può tornare a vivere, nonostante il dolore più grande che ti possa capitare”.