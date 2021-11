Shutter Island: cast e trama del film

Shutter Island è uno dei film più apprezzati di Martin Scorsese, la cui sceneggiatura è basata sul romanzo L’isola della paura di Dennis Lehane. Quarta collaborazione con Leonardo DiCaprio, divenuto col tempo uno dei suoi attori feticcio.

Trama e cast

Basato sull’omonimo romanzo di Dennis Lehane, Shutter Island racconta la storia di Edward “Teddy” Daniels e Chuck Aule. È il 1954 e i due sono agenti federali incaricati di recarsi a Shutter Island per indagare sulla scomparsa di una paziente, Rachel Solano.

La donna è svanita nel nulla, nonostante fosse stata posta in una camera blindata nella clinica psichiatrica dell’Aschecliff Hospital. Alle sue spalle non si è lasciata altro che un biglietto apparentemente indecifrabile. La sua è una storia a dir poco drammatica. Dopo aver ucciso i due tre figli, annegandoli, è convinta di trovarsi ancora nella propria abitazione.

Sull’isola c’è però anche il piromane che ha ucciso la moglie di Teddy, Dolores Chanal. Anche il criminale è svanito nel nulla e il detective è intenzionato a trovarlo a tutti i costi. Cawley è poco propenso ad aiutare gli agenti, con Teddy che viene messo in guardia dai pazienti dell’ospedale: un oscuro segreto pare celarsi all’interno del faro dell’isola.

Ecco il cast di Shutter Island:

Leonardo DiCaprio: Edward Daniels

Mark Ruffalo: Chuck Aule

Ben Kingsley: John Cawley

Michelle Williams: Dolores Chanal

Emily Mortimer: Rachel Solando

Patricia Clarkson: dottoressa Rachel Solando

Max von Sydow: Jeremiah Naehring

Jackie Earle Haley: George Noyce

Ted Levine: Warden

John Carroll Lynch: Warden McPherson

Elias Koteas: Andrew Laeddis

Robin Bartlett: Bridget Kearns

Christopher Denham: Peter Breene

Curiosità su Shutter Island

Il film è un omaggio al grande Alfred Hitchcock, considerando le atmosfere. Lo stesso dicasi per un celebre film muto: Il gabinetto del dottor Caligari. In termini di incassi, è stato un enorme successo. È al secondo posto tra le pellicole di Martin Scorsese, avendo raggiunto quota 295 milioni di dollari.

Per quanto riguarda le location, le scene all’interno del manicomio vennero girate nell’ospedale di Medfield, in Massachusetts. Per gli esterni è stata invece sfruttata l’isola di Peddocks. Per quanto riguarda il lager, infine, la produzione si è trasferita nel complesso industriale di Whittenton Mills.

