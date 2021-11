Carlo Conti età | moglie | figlio | stipendio

Carlo Conti è uno dei conduttori più famosi d’Italia, nato a Firenze il 13 marzo 1961. Ha 60 anni e alle spalle una carriera ricca di enormi successi. È stato il direttore artistico del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017, così come dello Zecchino d’Oro. Negli anni ha lavorato in radio ed è stato impegnato anche come autore televisivo. La lista dei suoi programmi è incredibilmente lunga, dal 1982 a oggi. Negli ultimi anni ha rallentato il proprio ritmo frenetico, come da lui ammesso, dedicandosi quasi principalmente a Tale e Quale Show.

LEGGI: Clizia Fornasier Attilio Fontana storia, figli e incidente

Vita privata

Quella tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è una splendida storia d’amore. I due si sono conosciuti negli studi di Domenica In nel 2001. Lui ne era il conduttore e lei una costumista. Una forte attrazione si è trasformata in amore. Alti e bassi in questo lungo periodo ma dopo la nascita del figlio Matteo la relazione è più stabile che mai. Il piccolo è nato l’8 febbraio 2014.

Quanto guadagna Carlo Conti

Vi è sempre grande riservatezza quando si parla del cachet di Carlo Conti. Qual è lo stipendio del conduttore di Tale e Quale Show? Non si ha certezza ma vi sono indiscrezioni in merito e le cifre sono vertiginose. Non a caso viene spesso definito il “paperone” della Rai.

Il suo stipendio annuale si avvicinerebbe ai due milioni di euro. Una somma che, se confermata, farebbe di lui il secondo volto televisivo più pagato della televisione pubblica italiana. Per quanto non sia ufficiale, questa cifra pare plausibile. Basti pensare allo stipendio percepito per il Festival di Sanremo: 500mila euro, circa.

“Guadagno bene e dichiaro al fisco fino all’ultimo euro. Sono una persona felice e realizzata che si può permettere una vita agiata e bei regali a chi amo. Ma sono anche convinto di meritarmi quello che guadagno”.

LEGGI: Marco Armani oggi | Tu dimmi un cuore ce l’hai

L’abbronzatura

Da sempre il pubblico non può che farsi domande sull’abbronzatura di Carlo Conti, che vanta di suo un colorito oliva che accentua l’effetto. Il suo colorito ha spesso scatenato battute sui social e non solo: “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato. Madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero. Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo. Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità”.