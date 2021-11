Chi è il padre di Manuel del GF Vip | che lavoro fa | storia incidente

Manuel Bortuzzo per gli appassionati del GF VIP è il bel ragazzo che fa battere il cuore a Lulù Selassie. Il papà è l’uomo più importante della sua vita. Scopriamo che lavora fa e chi è

I genitori di Manuel Bortuzzo concorrente del GF VIP sono Franco Bortuzzo e Rossella Corona. Il padre di Manuel è un uomo molto importante perché nella vita del figlio è un punto di riferimento ed ha inculcato al nuotatore il senso forte di famiglia e valori. Scopriamo che lavoro fa Franco Bortuzzo e i dettagli sulla sua vita privata prima e dopo la storia dell’incidente che ha segnato la carriera del figlio.

LEGGI: Lulù Selassie chi è | età | genitori

Chi è Franco Bortuzzo, papà di Manuel del GF Vip

Franco Bortuzzo si chiama Francesco è nato nel 1959 a Trieste e ha 62 anni di età. Il suo profilo Instagram è @francobortuzzo ma non posta molto sulla sua vita privata. Si è diplomato alla scuola di perito edile nel 1978 per poi dedicarsi agli studi della facoltà di Psicologia all’Università Sapienza di Roma. Dopo aver sposato la sua fidanzata di sempre, Rossella Corona, ha messo al mondo 4 figli: Manuel, il primogenito, Jennifer, Kevin e Michelle.

LEGGI: Principesse Selassiè prima e dopo | patrimonio | genitori | origini

È un grande sportivo, non è un caso che tutta la sua bellissima famiglia abbia la stessa passione di Franco che è già entrato una volta nel GF Vip come ospite per dare un messaggio a tutti i giovani di amore per lo sport, inclusione, fiducia in se stessi e rispetto degli altri.

Manuel Bortuzzo, la storia dell’incidente

Franco Bortuzzo ha raccontato diverse volte, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla battaglia contro la violenza, la storia dell’incidente del figlio. La notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 Manuel Bortuzzo si trova coinvolto suo malgrado in una sparatoria. Viene infatti scambiato per un delinquente e viene sparato. Un proiettile gli perfora il polmone arrivando alla spina dorsale. Dopo essersi svegliato dal coma farmacologico, perde l’uso delle gambe.

Promessal del nuoto, nonostante il tragico incidente, Manuel Bortuzzo, anche grazie al supporto e il sostegno dei genitori, non si è mai lasciato abbattere diventando un simbolo all’interno della Casa del Grande Fratello VIP da seguire. Infatti ha subito ripreso l’attività sportiva e punta alle Paralimpiadi di Parigi 2024. E noi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo!

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI