Narcos: Messico 3: dove vedere, trama e cast

Narcos: Messico 3 ha fatto il proprio esordio il 5 novembre 2021. Si tratta dell’ultima stagione che verrà prodotta, in attesa di scoprire se vi saranno ulteriori spin-off in futuro. Ecco dove vedere gli episodi e qual è la trama, ambientata negli anni ’90.

Narcos: Messico 3, trama e cast

Viaggio negli anni ’90 per quest’ultima stagione di Narcos: Messico. In questo ultimo viaggio si vedrà come il narcotraffico assumerà un livello globale. In questi nuovi dieci episodi si andrà a esaminare la guerra innescata da ciò che resta dell’enorme impero di Gallardo.

Spazio alla nuova generazione di boss del narcotraffico, che intendono imporsi sulla scena con ferocia e crudeltà. Il tutto tra nuovi sconvolgimenti politici. La loro intenzione è quella di stravolgere del tutto i vecchi equilibri, imponendosi nel mondo.

Spazio, dunque, a molti volti nuovi, sia tra i membri dei cartelli che tra i militari, che proveranno a far luce in questa torbida situazione. La violenza non sembra però avere fine e coinvolge l’intero Messico, ormai ridotto a un bagno di sangue.

Ecco il cast principale di Narcos: Messico 3:

Luis Gerardo Mendez: Victor Tapia (poliziotto di Juarez)

Alberto Guerra: Ismael “El Mayo” Zambada (un nuovo narcotrafficante)

Luisa Rubino: Andrea Nunez (giornalista)

Benito Antonio Martinez Ocasio: Arturo “Kitty” Paez (membro dei Narco Juniors)

Alejandro Furth: Ramon Salgado

Lorenzo Ferro: Alex Hodoyan

José Zuniga: Generale Reboll

Diego Calva: Arturo Beltran Leyva

Kristen Lee Gutoskie: Dani

Alejandro Edda: Joaquin “El Chapo” Guzman

Beau Mirchoff: Steve Sheridan

Scoot McNairy: Agente della DEA Walt Breslin

Jose Maria Yazpik: Amado Carrillo Fuentes

Matt Letscher: Agente della DEA Jamie

Dove vedere Narcos: Messico 3

Narcos: Messico 3 fa il proprio esordio venerdì 5 novembre 2021. I fan della serie potranno seguire gli ultimi 10 nuovi episodi di questa serie amatissima, nata inizialmente col racconto della vita di Pablo Escobar.

Lo sguardo si è ormai da tempo spostato sul Messico e in questa terza e ultima stagione è ambientata negli anni ’90. Chiunque volesse vedere la terza stagione di Narcos: Messico potrà farlo collegandosi al proprio account Netflix, che detiene i diritti in esclusiva dello show.

