Paolo Borzacchiello chi è | moglie | frasi

Paolo Borzacchiello è un noto scrittore, imprenditore e consulente. Un esperto di comunicazione e, come lui stesso si definisce, un innamorato perso delle parole e del cervello. Nato il 25 maggio 1974 a Brescia, ha fatto della divulgazione la propria vita.

Chi è Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business operanti in Italia. Ha una profonda preparazione in leadership, retorica e tecniche di vendita. È uno scrittore, consulente, speaker e docente. Una vita, la sua, che ruota intorno all’uso della parola in svariati ambiti. Nel 2004 ha fondato Real brain Coaching & Consulting, che opera nell’ambito del miglioramento e della crescita personale.

Il suo lungo percorso professionale lo ha reso uno dei più importanti trainer e speaker del mondo delle vendite e della comunicazione efficace. Ogni anno collabora con aziende e singoli soggetti che intendono migliorarsi e accrescere la propria formazione. Ha creato l’HCE: Human Connections Engineering. Ciò gli consente di studiare il mondo in cui gli esseri umani comunicano, pensano e interagiscono. Una carriera a dir poco esaltante, ricca di riconoscimenti. È oggi a capo dell’HCE University.

I libri di Paolo Borzacchiello

La materia di cui si occupa è alquanto delicata e complessa. Per provare a spingere sempre più persone a intraprendere un percorso di crescita personale ha scritto svariati libri. Il punto di svolta è stato senza dubbio La parola magica. É questo il testo che gli ha cambiato la vita: “Quando ho scritto il mio primo romanzo, la parola magica, ho avuto un momento di ansia. Io non sono incline alle preoccupazioni o all’ansia, perché ho imparate a gestirmele”. Un salto nel vuoto, per così dire, perché sarebbe stato costretto a uscire dalla propria aula, ovvero dalla sua comfort zone.

Vita privata e frasi

Paolo Borzacchiello è molto riservato. Tiene particolarmente alla propria privacy e per questo motivo non si hanno informazioni relative a relazioni possibili, moglie o figli. Online è però molto facile trovare alcune sue frasi molto famose e apprezzate

Ecco degli aforismi da ricordare:

“Tirali fuori, i sogni. Comincia a lavorarci, rimboccandoti le maniche. Perché la verità è che devi essere all’altezza dei tuoi desideri. E puoi esserlo solo a prezzo di perseveranza, duro lavoro, determinazione al risultato”

“Siamo noi i creatori del nostro destino e i sogni sono il modo in cui la scintilla divina che vive dentro di noi in attesa di diventare fiamma ci dice quel che dobbiamo fare. Seguite i sogni, date ascolto al cuore. L’unica vera, grande domanda è: hai il coraggio dei tuoi sogni?”

La felicità è qui. Basta avere lo sguardo puntato verso le stelle (“desiderio”) e mantenere acceso il fuoco che scalda il cuore (“entusiasmo”)