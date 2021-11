Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amore | figli

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amore tra la maestra e l’allievo di Amici: matrimonio tutti i dettagli.

La bella Veronica Peparini e il sexy ballerino Andreas Muller si sono conosciuti e innamorati durante il programma Amici quando lei era maestra, come tutt’ora, e lui come allievo. Hanno 25 anni di differenza d’età ma questo come hanno rivelato a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, non è un problema anzi è un incentivo per la loro storia d’amore nonostante i problemi che tutte le coppie possono vivere nella quotidianità. C’è anche aria di matrimonio e tutti noi romanticoni lo sogniamo! Ecco tutto sulla loro storia d’amore e la vita privata.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amore

La Peparini ha raccontato come l’amore tra i due sia nato fuori dal programma, una volta terminato: nella scuola il loro rapporto era esclusivamente professionale. Anche se e non ce ne voglia a male la bellissima coppia già si vedeva dagli sguardi che sarebbe nata la passione. Lei ha dichiarato di essere sempre stata colpita dal talento di Andreas ma di aver sempre mantenuto la distanza che deve esserci sul posto di lavoro e nel mondo della danza tra maestra ed allievo.

Successivamente una volta finito Amici, la vita prende delle strade curiose e si sono incontrati nuovamente. Il resto è storia nota.

Chi sono Veronica Peparini e Andreas Muller

Lei, classe 1971, è una coreografa e ballerina, diventata famosa come insegnante di danza moderna e contemporanea ad Amici. Ha lavorato come ballerina con tantissimi artisti internazionali come Ricky Martin e Robbie Williams e ha coreografato e diretto i tour di Tiziano Ferro, Elisa, Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni. La Peparini è stata coreografa anche per tantissimi spettacoli teatrali, tra i quali al Cirque du Soleil e ha vinto il premio alla miglior coreografia agli Oscar della Danza per Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Il fratello è il famoso Giuliano Peparini, coreografo delle star come Madonna e di programmi di successo internazionali come X Factor.

Lui, classe 1996, è un ballerino e ha vinto la sedicesima edizione di Amici. Da lì la sua carriera ha spiccato il volo, ballando durante il concerto di Claudio Baglioni all’Arena e nel 69^ Festival di Sanremo.

La coppia non ha figli ma lei ha una bambina da una precedente relazione. Olivia Prolli è la figlia di Veronica Peparini, ha 9 anni ed è anche lei una ballerina. La bimba è nata dal matrimonio con l’ex marito della maestra di Amici. Lo scorso anno ha anche partecipato al talent come guest star ballando al fianco di Giulia Stabile, nella coreografia “L’anima vola” canzone di Elisa. Ecco il video:

Perché abbiamo parlato di matrimonio tra Veronica Peparini e Andreas Muller? Non c’è nulla di ufficiale e nessuna dichiarazione, ma quando c’è l’amore si respira sempre aria di nozze.

