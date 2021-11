Arcane serie | Netflix| trama | streaming | Riot

Arcane è una nuova serie animata Netflix, che ha fatto il proprio esordio sul catalogo il 7 novembre 2021. Una produzione che spinge il pubblico all’interno del vastissimo mondo di League of Legends, sviluppato da Riot. Spazio ai personaggi più celebri, Vi e Jinx, ma non solo.

Arcane, trama

Vi e Powder sono due bambine nate nel quartiere di Zaun. Questo è un luogo oscuro, nella periferia dimenticata della ricca Piltover, città del progresso. Una ribellione dei bassifondi viene repressa in maniera violenta dalle guardie della città alta. Ciò porta le due a restare orfane.

A prendersi cura di loro è Vander, uno dei ribelli sopravvissuti. Le adotta, di fatto, crescendole come se fossero sue. Il tempo passa e Vi diventa il capo di una banda di ragazzi pronti a tutto pur di prendersi le ricchezze di Piltover.

Intanto, però, qualcuno nella città alta è alle prese con una scoperta che potrebbe cambiare per sempre l’intera società. Due gruppi che il destino farà incrociare con risultati imprevedibili. Un salto nel passato per Arcane. Una mossa intelligente, dal momento che si tende la mano tanto ai giocatori di League of Legends quanto a quelli che non si sono mai avvicinati al prodotto di Riot.

Chi conosce e apprezza i personaggi ne conoscerà nuove sfaccettature. Chi invece è un neofita verrà introdotto in questo vasto universo a partire dalle origini e non in medias res.

Streaming Arcane: nuovi episodi

Chiunque volesse vedere Arcane in streaming potrà farlo attraverso il proprio account Netflix. La serie animata è infatti un’esclusiva della celebre piattaforma online. Domenica 7 novembre sono stati pubblicati i primi tre episodi. Ecco il programma completo:

sabato 13 novembre: episodi 4-5-6

sabato 20 novembre: episodi 7-8-9

Arcane sigla

Una produzione davvero ben fatta, che pare stia soddisfacendo tanto i fan di vecchia data di League of Legends quanto i semplici appassionati di serie animate. Netflix non diffonde le statistiche delle proprie visualizzazioni streaming ma è facile prevedere come possa trovare ampio spazio nella top 10 settimanale e mensile.

A dimostrazione dell’importanza della produzione, la colonna sonora è davvero travolgente, così come la sigla. Sono presenti nella playlist un gran numero di importanti band, tra le quali gli Imagine Dragons:

Playground – ft. Bea Miller Our Love – ft. Curtis Harding, Jazmine Sullivan Goodbye – ft. Ramsey Dirty Little Animals – ft. Bones UK Enemy – ft. Imagine Dragons e JID Guns For Hire – ft. Woodkid Misfit Toys – ft. Pusha T, Mako Dynasties and Dystopia – ft. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy Snakes – ft. Pvris, Miyavi When Everything Went Wrong – ft. Fantastic Negrito What Could Have Been – Sting ft. Ray Chen



