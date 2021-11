Giulia Salemi, chi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, chi è la showgirl fidanzata di Pierpaolo Pretelli: scopriamo tutto ciò che riguarda la modella e conduttrice

Showgirl, modella e conduttrice televisiva: scopriamo tutto su Giulia Salemi, recentemente protagonista di un battibecco con Cristiano Malgioglio durante una puntata di Tale e quale show.

Chi è Giulia Salemi

Nata a Piacenza il 1 aprile 1993, Giulia Salemi si avvicina presto al mondo dello spettacolo, debuttando come modella e intraprendendo poi la carriera televisiva, credendoci tanto al punto da lasciare gli studi di Economia che stava svolgendo.

L’esordio in tv risale al 2012, quando partecipa a Veline, dopo di che partecipa al La5 Sweet Sardinia e si classifica terza a Miss Italia 2014. Negli anni successivi continua a lavorare in televisione, arrivando a esordire come conduttrice nel 2016, nel programma di MTV Italia, Ridiculousness, con Stefano Corti e Alessandro Onnis.

Nel 2018 prende parte al Grande Fratello Vip, venendo eliminata in semifinale. Torna poi nella casa più spiata nella quinta edizione, venendo eliminata anticipatamente. Dopo di ché partecipa ad altri programmi come Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota e torna a Miss Italia come giurata,

Tra le sue ultime esperienze c’è il talk show su La pupa e il secchione e viceversa, Adoro! e il programma Disconnessi on the road. Da aprile a maggio 2021 ha condotto su Mediaset Infinity Salotto Salemi.

Giulia Salemi, vita privata

La modella ha frequentato Francesco Monte, conosciuto nella sua esperienza al GF Vip nel 2018, interrompendo però la relazione nel 2019. Dal 2020 invece la Giulia Salemi è legata sentimentale a Pierpaolo Pretelli, modello ed ex velino di Striscia la Notizia, conosciuto anche lui nella Casa del Grande Fratello, ma nella sua seconda esperienza.

