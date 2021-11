Francesco Ciccio Cozza chi è ex marito Manila Nazzaro

Francesco Ciccio Cozza, chi è l’ex marito di Manila Nazzaro, ex Miss Italia, concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra le protagoniste della sesta edizione del GF Vip c’è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, oggi compagna dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Lei è un’ex Miss Italia e non è la figlia di Gianni Nazzaro, famoso cantante.

In passato, la donna è già stata legata con un ex calciatore, Francesco Cozza, da cui Manila sta divorziando per poi risposarsi con Amoruso. Conosciamo meglio però Francesco, detto Ciccio, Cozza.

Chi è Francesco Ciccio Cozza

Nato in provincia di Cosenza nel 1974, Cozza è un ex centrocampista italiano che ha giocato per tanti anni in Serie A. Dopo essersi formato nelle giovanili della Reggina, è passato al Milan, senza però mai riuscire a esordire coi rossoneri. Dopo una serie di prestiti, il centrocampista è passato nel 1997 al Lecce, per poi tornare, nel 1999 alla Reggina.

Qui vive i suoi migliori anni, affermandosi come uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato e diventando un vero e proprio uomo simbolo della Reggina. Resta in Calabria fino al 2004, per poi passare al Genoa e al Siena, prima del ritorno alla Reggina. Dopo un anno alla Salernitana, nel 2010 si ritira.

Dopo il ritiro, è rimasto nel mondo del calcio, intraprendendo la carriera da allenatore, senza però raccogliere grandi risultati. L’unico titolo vinto in panchina dall’ex calciatore è il campionato di Serie D col Sicula Leonzio nel 2017.

Francesco Cozza: vita privata

Francesco Cozza si è sposato con la Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, con cui ha anche avuto due figli: Nicolas e Francesco Pio. Il loro matrimonio è durato dal 2005 al 2017, dopo di che i due si sono lasciati, ma il divorzio deve ancora essere perfezionato.

L’ex calciatore, nel 2018, ha anche avuto un altro figlio, Leonardo, nato dall’amore con la nuova compagna Milena.

