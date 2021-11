Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso oggi | storia d’amore

Manila Nazzaro del GF Vip e Lorenzo Amoruso non si sono lasciati. Come si sono conosciuti, tutto sulla loro storia d’amore, figli ed ex

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso e la concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro fanno ormai coppia fissa da tempo. Non si sono lasciati dopo Temptation Island, dove hanno messo alla prova il loro amore e sono in procinto di sposarsi. Scopriamo tutto sulla loro storia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso oggi: scopriamo come si sono conosciuti

La showgirl ed il suo fidanzato, prima di conoscersi di persona, si sono conosciuti su Internet, scrivendosi per mesi e mesi per poi uscire ed intraprendere una relazione.

I due sono delle presenze fisse nel mondo della televisione. La Nazzaro è una delle partecipanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e nel 2020 ha preso parte insieme al compagno a Temptation Island.

Amoruso invece, dopo aver abbandonato ogni ruolo attivo nel mondo del calcio, è diventato prima opinionista in alcune trasmissioni sportive, per poi prendere parte anche al programma di cucina Celebrity MasterChef Italia.

Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso, la storia d’amore

Lui ex calciatore, lei ex Miss Italia, di lavoro fanno la televisione. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno insieme ormai da quattro anni, hanno entrambi un matrimonio alle spalle e hanno dovuto superare molte prove in questi anni. Nel 2020 la coppia ha preso parte a Temptation Island, uscendone ancora più uniti. Il loro amore però è stato messo a dura prova da un evento ben più drammatico, come ha raccontato la pugliese.

Manila Nazzaro, oggi concorrente del GF Vip, ha infatti raccontato di essere rimasta incinta di Amoruso, ma di aver perso un figlio, una bambina. Un vero e proprio dramma, che però ha unito ancora di più la coppia, che ora non vede l’ora di sposarsi. L’unico intoppo ormai dipende dal divorzio di lei con in altro ex calciatore, Francesco Cozza, una volta risolto tutto i due potranno convolare a nozze.

