Io e Marilyn: dov’è stato girato il film di Pieraccioni

Io & Marilyn è un film di Leonardo Pieraccioni. Una commedia italiana del 2008 che vede sul grande schermo Suzie Kennedy, attrice britannica che ha fatto dell’essere sosia di Marilyn Monroe la propria attività principale.

Io e Marilyn, dove è stato girato

Come sempre accade per i film di Leonardo Pieraccioni, Io & Marilyn mette in risalto le bellezze d’Italia. Il film sfrutta unicamente location nostrane, concentrandosi nello specifico a Firenze. Questa non è stata però l’unica location sfruttata dalla produzione. Il celebre comico ha deciso di giocare in casa, nato lui proprio nel capoluogo toscano il 17 febbraio 1965.

Svariati i luoghi messi in mostra dell’antica città d’arte. Si va dal celebre Ponte Vecchio a Santa Maria Novella, passando per Via San Gallo. Quest’ultima è quella dove trova spazio La Boutique del cannolo gioioso, una pasticceria gestita da Massimo e Petronio, interpretati rispettivamente da Massimo Ceccherini e Luca Laurenti.

Alcune scene sono invece state girate a Roma. Si tratta di riprese in interni. L’ultima scena, invece, quella che vede protagonisti Gualtiero e Marilyn, sfrutta come sfondo la splendida Piombino.

Io & Marilyn, trama e cast

Gualtiero Marchesi è un uomo come tanti, idraulico divorziato di 44 anni, che prova in tutti i modi di salvaguardare il proprio rapporto con la figlia Martina. Lei vive con sua madre Ramona, che lavora nel circo del suo nuovo compagno, Pasquale.

Una notte, per gioco, Gualtiero si ritrova coinvolto in una seduta spiritica in compagnia di alcuni amici. È così che ha inizio un’esperienza a dir poco assurda. In casa sua appare infatti il fantasma di Marilyn Monroe.

Inizialmente pensa possa trattarsi di uno scherzo e poi di un’allucinazione. Lui è infatti l’unico in grado di vederla. Ad aiutarlo è Arnolfo, esperto di spiriti e aldilà. Il suo intervento lo aiuterà a non sentirli fuori di senno. Gli confida, ad esempio, d’avere avuto per ben 40 giorni in casa sua Hitler- Sono inconvenienti possibili delle sedute spiritiche.

Marilyn diventa così la sua consulente personale in fatto d’amore. Gualtiero proverà a riprendersi la propria famiglia, o comunque a far pace con la vita che si ritrova, concentrandosi su ciò che più conta: sua figlia.

Ecco il cast di Io & Marilyn:

Leonardo Pieraccioni: Gualtiero Marchesi

Suzie Kennedy: Marilyn Monroe

Luca Laurenti: Petronio

Biagio Izzo: Pasquale

Rocco Papaleo: Arnolfo Biagioli

Massimo Ceccherini: Massimo Marchesi

Giorgio Ariani: paziente terapia di gruppo

Barbara Tabita: Ramona

Marta Gastini: Martina Marchesi

Gianna Giachetti: Jolanda

Francesco Guccini: Psichiatra dott. Verdicchio

Francesco Pannofino: Maresciallo Stolfi

Niki Giustini: Carabiniere

Alessandro Paci: Carabiniere

Luis Molteni: Console

Giorgio Picchianti: Cugino di Jolanda

Francesco Brandi: Carabiniere Maggesi

Sidy Diop: Omar

Lucio Caizzi: caposala del ristorante

Marzia Fontana: Giannina Magnolfi

