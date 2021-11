Nemico Pubblico come finisce: trama e cast

Nemico Pubblico è un film del 2009 di Michael Mann. Una pellicola molto intensa, basata sulla vita del criminale John Dillinger, affiancato da Baby Face Nelson e Charles Arthur Floyd. Criminali divenuti celebri durante il periodo della grande depressione. Una caccia all’uomo che vede coinvolto anche l’agente dell’FBI Melvin Purvis. Una pellicola molto apprezzata da pubblico e critica, con protagonista Johnny Depp.

Trama e cast

Negli anni Trenta John Dillinger è il criminale numero degli Stati Uniti. Un criminale che ha saputo portare dalla sua parte un’enorme fetta dell’opinione pubblica, soprattutto femminile. È affascinante, pericoloso, elegante e rubacuori. Appassionato di cinema e baseball. L’uomo perfetto se non fosse per quel vizio di rapinare banche.

È il nemico pubblico numero uno del governo americano. Una minaccia da abbattere a ogni costo. Edgar Hoover ne fa una missione personale. Non può permettersi di perdere la faccia dinanzi a un gangster. Affida il caso all’agente Melvin Purvis dell’FBI. Questi è un giovane appena promosso, che ha tutte le intenzioni di farsi un nome grazie a questo caso spinoso.

Nonostante una vita tutt’altro che serena, costantemente in fuga, John Dillinger trova tempo e modo di conoscere la splendida Billie Frechette, della quale si innamora perdutamente. Viene però arrestato a Tucson, il che cambia le carte in tavola. Riesce a evadere ma si ritrova nel mirino non solo dell’FBI ma anche della criminalità. Ha sollevato un polverone troppo grande ed è ora di abbatterlo.

Nemico Pubblico, come finisce

In fuga dalla legge e dalla criminalità organizzata, John Dillinger riesce a trovare riparto a Chicago. Qui, però, viene arrestata Billie. La donna è sottoposta a un interrogatorio umiliante ma non cede. La situazione però precipita rapidamente.

John e la sua banda sono a Little Bohemia, rifugio segreto, dove si ritrovano al centro di un’imboscata. Hamilton viene ferito e perde la vita, così come Nelson e Homer Van Meter. Purvis intanto minaccia di deportare Anna Sage, amica di Dillinger. Ha una sola chance, tradire il gangster. Avverte così l’FBI del fatto che John si recherà al cinema con lei per vedere Manhattan Melodrama.

In seguito a una sparatoria John viene ferito mortalmente. Un agente però gli si avvicina per raccogliere le sue ultime parole. Queste sono dedicate a Billie. Il giorno dopo, recatosi in prigione per parlare con la donna, le dice: “Bye bye, Blackbird”.

