Quando iniziano i saldi? Si riavvicina il periodo dell’anno dedicato agli sconti: scopriamo tutte le date da cerchiare nel calendario.

Il periodo natalizio ormai si fa sempre più vicino e con lui il momento delle grandi spese. Com’è consuetudine, natale sarà immediatamente seguito dall’attesissimo periodo dei saldi, in cui sarà possibile trovare moltissimi oggetti, di ogni tipo, a prezzo di occasione. Vediamo dunque cosa sappiamo sull’arrivo dei saldi.

Quando iniziano i saldi? Le date

Ancora non sono state rese note le date precise in cui inizieranno i saldi in ogni regione. Stando alle date dello scorso anno, il periodo dei saldi si prolungherà tra gennaio e marzo, con l’inizio che varierà da regione a regione.

Da inizio gennaio a fine marzo, dunque, sarà possibile effettuare acquisti a prezzo di saldo, ma bisognerà attendere ancora un po’ per conoscere dettagli più precisi.

Il Black Friday

Prima dei saldi, un’occasione per fare acquisti a prezzo d’occasione sarà sicuramente il Black Friday. La grande giornata dedicata agli sconti andrà in scena venerdì 26 novembre, ma le offerte inizieranno, come sempre, già da prima.

Tutta la settimana infatti sarà segnata da importanti sconti, soprattutto negli e-commerce, su tutti ovviamente Amazon. Gli sconti riguarderanno tantissimi settori, dall’elettronica all’abbigliamento, e in giro già si possono trovare importanti anticipazioni.

Il punto culminante del Black Friday sarà il weekend che avrà inizio il 26 novembre e sfocerà nel Cyber Monday, previsto per lunedì 29 novembre, ovvero il giorno dedicato alle grandi offerte per il mondo dell’elettronica.

Per i saldi dunque bisogna aspettare ancora un po’, ma una prima occasione per fare spese a prezzo di occasione arriverà presto col Black Friday.

