Quo Vado, dov’è stato girato film Checco Zalone

Quo Vado?, dove è stato girato il famoso film di Checco Zalone? Vediamo tutte le location della pellicola.

Stasera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda Quo Vado?, il celebre film del 2016 di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. All’interno del racconto, Checco viene mandato nelle parti più sperdute del mondo per la sua ostinatezza nel conservare quel tanto desiderato e agognato posto fisso. Vediamo dunque tutte le location che compaiono all’interno del film.

Dov’è stato girato Quo Vado?

Sono veramente tanti i luoghi in cui è stato girato il film. L’inizio del racconto, quando Checco viene rapito da una tribù africana (precisamente del Mali) e inizia a raccontare la propria storia, è girato nel Parco Nazionale del Circeo e di Fogliano. Da lì inizia il pellegrinaggio di Checco in difesa del proprio posto fisso, con scene girate a Conversano, in Puglia, a Genoni, in Sardegna, in Calabria e a Lampedusa.

Per quanto riguarda il soggiorno di Checco nella lontana Norvegia, le riprese sono state fatte nella città di Bergen e a Ny-Alesund, dove si trova la Base artica Dirigibile del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La città di Bergen è la seconda più popolosa della Norvegia, dopo la Capitale Oslo. Le tantissime location hanno comportato l’utilizzo di un budget molto alto per un film italiano, circa 10 milioni di euro.

Questa sera sarà quindi l’occasione per rivedere uno dei film di Checco Zalone, un grande campione d’incassi che ha fatto segnare al cinema numeri impressionanti, affermandosi come la pellicola italiana più vista di sempre nel XXI secolo, battendo un altro film di Checco Zalone: Sole a Catinelle.

