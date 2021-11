Chi è in nomination al Grande Fratello Vip | chi è uscito 8 novembre

By

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip | chi è uscito...

Puntata scoppiettante del Grande Fratello VIP con clamorose nomination. Scopriamo chi è stato nominato l’8 novembre e chi è uscito dalla Casa

Lunedì 8 novembre è andata in onda la diciasettesima puntata del Grande Fratello VIP. Il pubblico ha scelto chi salvare tra Davide Silvestri, Soleil Sorge, Alex Belli, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi. Ogni lunedì il più votato e quindi il preferito dal pubblico ha il potere di scegliere chi mandare in nomination nella puntata successivamente, in programma ogni venerdì. Nessuno è uscito dalla Casa più spiata d’Italia.

Protagonista della puntata dell’8 novembre è stata Manila Nazzaro che ha prima incontrato il suo compagno e futuro marito Lorenzo Amoruso per poi confrontarsi con Soleil Sorge con la quale ha avuto un’accesa discussione in settimana per una macchia di vino su una tenda.l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto poi u faccia a faccia con Alex Belli, entrambi non si fidano l’uno dell’altra dopo le parole di Delia Duran. Solo venerdi’ si scoprirà se è tornato il sereno tra i due.

Restano i dubbi anche sul rapporto tra i due moschettieri (il terzo è Manuel Bortuzzo) Aldo Montano e Alex Belli. L’abbraccio e il chiarimento hanno lasciato perplesso anche Alfonso Signorini, chi vivrà vedrà!

Grandi protagoniste le due opinioniste del gf vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, entrambe con un look fighissimo!

Chi è il preferito dal pubblico

Sorpresa in studio quando c’è stato il momento di svelare il verdetto del televoto. Il VIP più votato e quindi preferito dal pubblico è Soleil. Quest’ultima ha deciso così di mandare in nomination Gianmaria Antinolfi come da pronostici.

Questo il risultato del televoto:

Carmen Russo 25%

Gianmaria Antinolfi 22%

Soleil Stasi 36%

Alex Belli 5%

Davide Silvestri 12%

Soleil continua ad avere grande appoggio da parte del pubblico e si candida a tutti gli effetti come favorita per la vittoria finale.

Chi è immune e chi in nomination

I VIP immuni decisi dagli stessi concorrenti sono Aldo Montano, le principesse Selassie, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste di questa edizione, hanno scelto di rendere immune Alex Belli.

I concorrenti sono chiamati in Super Led per esprimere la loro scelta e all’interno della stanza scatta il litigio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu con quest’ultimo che nomina proprio la showgirl. Scambio di battute forti tra i due con Signorini che pretende le scuse di Nicola Pisu dopo che quest’ultimo ha attaccato la Trevisan suggerendole di andare da chi la tratta male. I nominati per la puntata di venerdì 12 novembre e che vanno al televoto sono quindi:

Gianmaria Antinolfi

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Gli eliminati del Grande Fratello Vip 2021

Questa la lista dei concorrenti già eliminati aggiornata al 8 Novembre:

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

Jo Squillo

