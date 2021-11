Fratelli La Bionda chi sono Carmelo e Michelangelo | canzoni

By

I La Bionda, chi sono i fratelli Carmelo e Michelangelo che compongono il duo musicale: la loro carriera e le canzoni più famose.

Carmelo e Michelangelo La Bionda compongono il duo musicale che prende il nome dai loro cognomi: i La Bionda. Ripercorriamo la loro carriera e vediamo tutte le svariate attività che i due fratelli hanno svolto nel mondo della musica.

Fratelli La Bionda chi sono

I La Bionda sono stati un importantissimo duo della disco music italiana, figure di spicco nel genere dagli anni ’70. Nati a Ramacca, Catania, rispettivamente nel febbraio 1949 e nell’agosto 1952, Carmelo e Michelangelo si trasferiscono da giovanissimi a Milano e si appassionano molto presto alla musica.

Iniziano a imporsi in diversi ruoli, come compositori, artisti, produttore e discografici, collaborando con tantissime figure di spicco della musica italiana come i Ricchi e Poveri e Mia Martini. Il primo album dei fratelli arriva nel 1972, dal titolo Fratelli La Bionda, dopo di ché i due si trasferiscono a Londra e Monaco di Baviera, diventando dei punti di riferimento della Disco music tramite lo pseudonimo D.D. Sound.

La loro attività, col passare degli anni, si dipana per i più svariati ambiti, producendo videoclip, realizzando alcuni jingle pubblicitari di successo e continuando il lavoro come autori. Nel 1985 aprono i Logic Studios, studi di registrazione che li portano a lavorare con star come Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Vasco Rossi e Laura Pausini. Ancora oggi i due fratelli sono molto attivi nel mondo della musica, continuando nelle loro svariate attività e rimanendo delle vere e proprie icone che hanno scritto la storia della disco music nel suo periodo più splendente.

