Chi è uscito a Bake Off | chi è stato eliminato 12 novembre

Undicesima puntata di Bake Off Italia 2021: scopriamo chi è uscito nella puntata del 12 novembre nel programma condotto da Benedetta Parodi

Nove aspiranti pasticceri rimasti in gara nell’edizione 2021 di Bake Off Italia. Come in ogni puntata si sono sfidati nelle tre prove previste dal cooking talent: creatività, tecnica e prova a sorpresa. Nella splendida Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, la giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara ha deciso chi è stato eliminato. Per questa puntata sono due i concorrenti pasticceri che hanno dovuto lasciare il talent.

LEGGI ANCHE: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 12 novembre | chi è stato eliminato

Chi è uscito a Bake Off 2021: due eliminazioni

La prima prova, quella creativa, ha visto i pasticceri impegnati nella preparazione di Pasticcini ingannevoli cioè apparentemente dolci ma in realtà salati. Sono venti i pasticcini creati in 120 minuti. Quattro tipologie presenti e livello elevato che ha spinto i giudici a mettere a rischio eliminazione tre concorrenti. Ad essere eliminata dopo questa prova è stata Natascia.

La prova tecnica invece ha visto i concorrenti preparare una torta Fedora, tipica della città di Catania. In questo caso però si doveva realizzare una torta particolare nella versione prevista dal giudice Damiano Carrara e cioè senza glutine e lattosio. Chi si classifica tra i primi tre conquista la qualificazione d’ufficio alla prossima puntata. 120 minuti di tempo che hanno permesso a Gloria, Roberto e Peperita di conquistare i primi tre posti e assicurarsi un posto nella prossima puntata. Sono stati loro a seguire al meglio Damiano durante la preparazione e la spiegazione dei passaggi.

LEGGI ANCHE: Quando esce LOL 2

Renato Ardovino è stato l’ospite della prova a sorpresa. I pasticceri hanno dovuto creare la Torta Tsunami, dolce di origine brasiliana creato da Nayane Capistrano e che richiede grande capacità. Una prova difficile che ha messo a dura prova tutti. In particolare con la base pronta, bisogna avvolgerla in un foglio di acetato trasparente. La migliore è stata Daniela che ha conquistato il Grembiule blu e così si è qualificata per la prossima puntata. Al secondo posto è arrivato Simone, mentre il peggiore ed eliminato è Gerardo. Fatale per il pasticcere di Pignola, in provincia di Potenza, l’incapacità di tenere in piedi la torta. Una puntata sfortunata per lui che lo costringe a lasciare il cooking talent.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI