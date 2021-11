Massimo Ranieri nonno | moglie | figlia | canzoni famose

By

Massimo Ranieri è ballerino per una notte a Ballando con le stelle per eseguire un medley dei grandi brani della sua carriera

Uno dei più grandi cantautori italiani: con più di quattordici milioni di dischi venduti, Massimo Ranieri è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Una carriera incredibile, iniziata a soli 13 anni con un anticipo di 200 mila lire.

Massimo Ranieri moglie

Innanzitutto è importante conoscere chi sia la mamma di Cristiana Calone, o meglio la moglie di Ranieri. Franca Sebastiani, giornalista e cantante conosciuta nel mondo dello spettacolo con il nome Franchina, è stata a lungo la compagna di Massimo Ranieri, nonostante le turbolenze di una relazione sempre ai limiti. Nel 1971 la Sebastiani diede alla luce la piccola Francesca ma Massimo Ranieri, diciannovenne nel pieno della propria ascesa, non riconobbe la figlia, ricomparendo solo anni più tardi. Il cantautore dirà in merito alla faccenda: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto.”

Franca Sebastiani è purtroppo scomparsa nel 2015, a seguito di una lunga malattia con la quale combatteva da tempo. Negli ultimi anni di vita diede alle stampe un libro in cui parlò ampiamente del cantautore romano, citandolo come l’amore della sua vita.

Massimo Ranieri Figlia

In uno dei momenti più toccanti della televisione italiana di inizio millennio, Massimo Ranieri chiese alla figlia Cristiana Calone di andare alla sua trasmissione, per presentarla al mondo e riconoscerla ufficialmente. Al tempo Cristiana aveva trentacinque anni, era il 2007 e Ranieri conduceva “Tutte donne tranne me”, quattro anni dopo il cantautore sarebbe diventato nonno. La figlia dirà riguardo al padre: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore”.

Massimo Ranieri è nonno?

Massimo Ranieri ha appunto esordito a soli 13 anni in coppia con Sergio Bruni per un tour di New York, primo assaggio di quella che sarebbe stata una carriera folgorante. Cantautore dalla voce possente e dalla penna delicata, Massimo Ranieri ha svolto anche i ruoli di regista e attore, produttore e ballerino nell’orso della sua immensa carriera.

Nel 2011 è diventato nonno: figlio di Cristiana Calone, erede del cantautore napoletano il cui nome all’anagrafe è appunto Giovanni Calone. Il piccolo non è quasi mai stato esposto alle attenzioni del grande pubblico, ma è erede di una grande storia che coinvolge fama, inesperienza e una famiglia di difficile decifrazione.

Massimo Ranieri canzoni famose

Quando ti ritrovi a confrontarti con la carriera immensa di Massimo Ranieri è difficile scegliere i brani più iconici, perché si finisce sempre per scuderie alcuni fondamentali e di altissimo livello. Tra i più noti però, certamente “Perdere l’amore” e “Rose rosse”, ma anche “Se bruciasse la città”, “‘O sudato ‘nnamorato” e “L’erba di casa mia”. Tra le grandi collaborazioni dell’artista, spicca “Domani”, il lavoro concepito con tutti gli artisti italiani all’indomani del terribile disastro in Abruzzo.

