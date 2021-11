Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la storia d’amore

Com’è nata la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Per quanto possa sembrare curioso, c’è dietro lo zampino di Maria De Filippi, che crea coppie anche fuori Uomini e Donne a quanto pare.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello VIP, sta vivendo una splendida storia d’amore con Tommaso Stanzani. Il Cupido della loro relazione è Maria De Filippi. È stato però Zorzi a dover fare la prima mossa.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Come i suoi fan ben sanno, Tommaso Zorzi è fidanzato con Tommaso Stanzani. Una storia d’amore divenuta pubblica. I due non intendono nascondersi, pur tentando al tempo stesso di tutelare la propria privacy.

Zorzi era un personaggio ben noto sul web e il Grande Fratello VIP lo ha reso celebre in televisione. È amatissimo dal pubblico, molto legato anche a Tomasso Stanzani, soprattutto i più giovani. Questi si è fatto conoscere prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi.

È stata propria la conduttrice a fare da Cupido in questa relazione. Tommaso Zorzi ha così raccontato il suo primo passo per conquistare il suo fidanzato: “Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero ancora dentro la casa del Grande Fratello. Non potendo vedere il programma, non avevo idea di chi fosse. Quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria De Filippi”. Ha poi raccontato di come sia stata proprio lei a fargli notare il ballerino. Il primo contatto è giunto da Zorzi, che ha scritto a Stanzani. I due hanno poi concordato un appuntamento e da allora non si sono più lasciati: “Maria mi fa vedere questo ragazzo e mi ha messo un po’ un tarlo. Quando è uscito da Amici, gli ho scritto e così ci siamo visti. Non sapeva chi fossi, visto che era nel programma. Gli ho scritto io e il resto è storia”.

Chi è Tommaso Stanzani

Nato a Sant’Agata, in provincia di Bologna, il 21 marzo 2001. I genitori lo sostengono nel perseguire la sua passione per la danza. Sua mamma, Barbara Calzolari, si occupava di coreografie nella prima fase della sua carriera.

Crescendo, porta avanti sia lo studio della danza che quello del pattinaggio. Dopo le superiori, si trasferisce a Genova. Qui è diventato allievo della Experience Company della Naima Academy. Ottiene dunque il titolo di Campione italiano di metodo Pass.

Il suo primo approdo in televisione è avvenuto nel 2016, quando si ritrovò sul palco di Italia’s Got Talent. Molto apprezzato da pubblico e professori ad Amici 20. La sua eliminazione ha sollevato molte proteste.

