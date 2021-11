By

House of Gucci: quando e dove esce trama e cast

House of Gucci, scopriamo tutto sull’imminente film di Ridley Scott incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci: la trama della pellicola, il cast e quando uscirà.

Uno dei film più attesi di questo finale di 2021 è sicuramente House of Gucci, nuova fatica di Ridley Scott che affronta l’omicidio di Maurizio Gucci, con Lady Gaga nei panni della mandante Patrizia Reggiani. Scopriamo tutto dunque sulla pellicola: la trama, il cast e quando e dove uscirà.

House of Gucci: la trama e il cast

Il film segue gli eventi dell’omicidio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente del famoso marchio di moda Gucci, ordinato da sua moglie, Patrizia Reggiani. Il cast del film è d’eccezione, con Lady Gaga nei panni della donna e Adam Driver in quelli dell’uomo. Tantissimi altri attori di spicco presenti nell’opera: da Jeremy Iron a Jared Leto e Salma Hayek fino ad Al Pacino.

Questo è il cast del film:

Lady Gaga: Patrizia Reggiani

Adam Driver: Maurizio Gucci

Jared Leto: Paolo Gucci

Jeremy Irons: Rodolfo Gucci

Salma Hayek: Giuseppina Auriemma

Al Pacino: Aldo Gucci

Jack Huston: Domenico De Sole

Reeve Carney: Tom Ford

Camille Cottin: Paola Franchi

Mădălina Diana Ghenea: Sophia Loren

Mehdi Nebbou: Said

Miloud Mourad Benamara: Omar

Livio Beshir: Stall Street Holder

House of Gucci: quando e dove esce

Manca ormai pochissimo all’uscita di House of Gucci. Il film uscirà al cinema in America a partire dal 24 novembre 2021, mentre in Italia arriverà a ridosso del periodo natalizio: il 16 dicembre.

Data la grande attesa per il film, la sua distribuzione sarà sicuramente capillare nella sale cinematografiche. Dopo la sua distribuzione in sala, non sappiamo ancora se e quando il film arriverà su una delle numerose piattaforme streaming attive al momento.

