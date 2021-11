Morgan Selvaggia Lucarelli la lite: i motivi segreti dello scontro

Ospite di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, Morgan è tornato a parlare della lite con Selvaggia Lucarelli. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Cos’è accaduto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli? Dall’amore all’odio puro. I retroscena della lite a Ballando con le Stelle hanno fatto il giro del web. Ecco cosa raccontano i protagonisti.

Morgan e Selvaggia Lucarelli lite

Un durissimo scontro ha avuto luogo nello studio di Ballando con le Stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Il cantante si era esibito in una samba con Alessandra Tripoli, sua insegnante. La performance non è però stata apprezzata dalla giornalista: “Ti sei preso del tempo per non ballare e giocare con il pubblico. Sembrava un numero tribale. Qualcosa che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo”.

In breve ti passati a critiche private tra due persone che si conoscono molto bene, essendo ex fidanzati. Lui l’ha accusata di non intendersi di musica o altro. Lei, invece, gli ha dato del maleducato e disonesto: “Finalmente viene fuori il vero Morgan”.

Questo è quanto andato in onda ma Leggo parla di retroscena davvero movimentati. La lite nel dietro le quinte tra Morgan e Selvaggia Lucarelli ha costretto i vigilantes a intervenire, seguiti dalle forze dell’ordine. Si è così evitata una rissa. In merito però si è espressa in maniera perentoria la giornalista: “Le cose non sono andate affatto come raccontate da alcuni siti. Morgan ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse pubblicamente. Non mi faccio usare e non amo la disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei propri casini fuori da sé”.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.

Le “scuse” di Morgan

Sui social Selvaggia Lucarelli ha poi pubblicato un tentativo di chiarimento privato di Morgan: “Non c’era la minima intenzione di offesa o aggressione. Avevo soltanto intenzioni teatrali. Mi hai frainteso. Nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato siamo perfettamente in grado di andare dove vogliamo”.

Parole alle quali la giornalista ha risposto così: “Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie”.

Nuovo capitolo con Morgan impegnato su Instagram nel difendersi: “Quando una donna fa del bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura ‘femminista’, danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo”. Nessun passo indietro, dunque, e di certo a Ballando con le Stelle ci sarà da vederne delle belle.

Morgan e Selvaggia Lucarelli fidanzati

Per quanto possa essere difficile da credere, vista la furiosa lite, Morgan e Selvaggia Lucarelli sono ex fidanzati. Occorre tornare indietro al 2009 per ritrovare foto di loro insieme. Vennero paparazzati durante un week-end romantico. Scatti divenuti poi virali. Grandi dimostrazioni d’affetto per una relazione rapidamente consumatasi.

Com’è finita la loro storia? Il motivo è semplice: Morgan è letteralmente sparito. Il cantante si è reso irreperibile e da allora i rapporti con Selvaggia Lucarelli non possono che essere compromessi, a dir poco. Negli anni seguenti la giornalista lo ha spesso accusato di non essere in grado di prendersi le proprie responsabilità. Lo ha criticato per l’atteggiamento a Sanremo e ad Amici e lo stesso ha fatto ora nel post lite a Ballando.

