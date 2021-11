Oliver Onions chi sono | Dune Buggy | Sandokan

Gli Oliver Onions saranno ospiti quest’oggi, lunedì 15 novembre 2021, di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Ma chi sono Guido e Maurizio De Angelis?

Numerosi album e collaborazioni con il mondo del cinema. Ecco chi sono gli Oliver Onions, di cui di certo avrete sentito qualche brano in film molto famosi.

Oliver Onions chi sono

Gli Oliver Onions sono un gruppo musicale italiano molto famoso. Si tratta di un duo composto dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, entrambi nati a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Celebri arrangiatori e autori di colonne sonore, hanno raggiunto l’apice della propria carriera negli anni ’70 e ’80. Vantano però anche ben 23 album pubblicati dal 1963 a oggi.

Dopo i primi lavori discografici, si sono dedicati quasi esclusivamente al mondo delle colonne sonore, tanto per il cinema quanto per la televisione. Hanno collaborato a molte pellicole di Bud Spencer e Terence Hill.

Nel 1980 il loro nome diventa celebre in Germania grazie al singolo Santamaria, primo posto in classifica per sei settimane, restando in classifica per altre trenta consecutive. Il loro nome deriva da quello del romanziere britannico George Oliver Onions, scelto soltanto perché le due parole si leggono proprio come si scrivono.

Oliver Onions Dune Buggy e Sandokan

Sono tanti i film cui hanno lavorato ma in Italia i fan li apprezzeranno sempre per i lavori nelle produzioni con Bud Spencer e Terence Hill. Come dimenticare Flying Through the Air di …più forte ragazzi! (colonna sonora per la quale hanno ottenuto il Nastro d’argento. Sono anche gli autori di Dune Buggy per il film Altrimenti ci arrabbiamo! Ecco altri lavori celebri:

Anche gli angeli mangiano fagioli

Bulldozer

Zorro

Il corsaro nero

Come detto, il loro successo li ha spinti a lavorare tanto al cinema quanto in televisione. Sul piccolo schermo hanno composto numerose sigle di cartoni animati, da Galaxy Express 999 a Il Gatto Doraemon, fino a Rocky Joe. Come dimenticare però la colonna sonora di Sandokan, celebre serie TV con protagonista Kabir Bedi.

A certificare il loro enorme successo internazionale vi è il fatto che Wes Anderson abbia deciso di utilizzare la loro Zorro Is Back per Un colpo da dilettanti (Bottle Rocker del 1996). A novembre 2021 viene pubblicato il loro ultimo album, Future Memorabilia. Una produzione ricca di “versioni 2.0” dei loro più grandi successi. Nel disco duettano anche con Tommaso Paradiso (Orzowei) e Claudio Baglioni (Sandokan).

