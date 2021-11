Carmine Recano chi è Massimo di Mare Fuori 2

Carmine Recano, chi è l’autore che interpreta Massimo in Mare Fuori 2: tutto si di lui, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Mare Fuori sta per tornare. Mercoledì 17 novembre arriva la seconda stagione della fortunata serie firmata Rai. Tra i protagonisti di questa seconda stagione ci sarà Massimo, interpretato da Carmine Recano: scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera alla vita privata.

Chi è Carmine Recano

Carmine Recano nasce a Napoli il 28 novembre 1980. Si appassiona presto alla recitazione e studia presso l’Istituto Antonio Serra a Napoli. Entra nel mondo a soli 16 anni, quando svolge il primo provino, e da lì la sua carriera spicca il volo. Recano lavora come modello per diverse campagne pubblicitarie, poi nel 1999 arriva l’esordio in televisione nel film Un nuovo giorno.

Da lì, la sua esperienza si arricchisce sia in televisione in ruoli come quelli in Carabinieri, Un posto al sole e La porta rossa, e al cinema con delle parti in film come Napoli Velata, Le fate ignoranti e La dea fortuna.

Nel 2020 arriva l’esperienza di Mare Fuori, in cui interpreta Massimo Esposito, comandante della polizia penitenziaria di Napoli. Ora, Carmine Recano è pronto a tornare anche nella seconda stagione della serie.

Chi e Carmine Recano: vita privata

Per quanto riguarda la sfera privata dell’attore, non si hanno moltissime informazioni. Carmine Recano tiene molto alla sua privacy e non è molto attivo sui social, per cui non sappiamo se sia single o abbia una relazione.

Ciò che sappiamo è che Carmine vive a Roma e tra le sue passioni, oltre chiaramente alla recitazione, ci sono anche la lettura e la fotografia.

