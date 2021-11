Chi è Simona Toni uomo prima e dopo

Simona Toni, chi è la modella e showgirl che ha compiuto la transizione da uomo a donna: tutto su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Modella e showgirl umbra, Simona Toni è nata di sesso maschile e poco dopo i 18 anni ha iniziato a compiere la transizione per diventare donna. Scopriamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: Andrea Nicole Uomini e Donne uomo prima e dopo

Chi è Simona Toni

La carriera di Simona Toni si dipana in diversi ambiti. Dalla moda, dove arriva sulle pagine delle riviste Elle e MarieClaire e appare come coniglietta di PlayBoy, alla televisione, dove appare in Ciao Darwin 2 e partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice. Simona Toni è anche una Make-Up Artist, professione che ha iniziato a insegnare e che ha portato nella trasmissione Detto Fatto su Rai2. Qui, la donna realizza dei brevi tutorial riguardanti la sua arte.

LEGGI ANCHE: Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata Teresa Magni | film

Com’era Simona Toni prima

Dall’età di 15 anni Simona ha iniziato a capire di sentire qualcosa di diversi riguardo al suo corpo: “Da ragazzina (ragazzino) vivevo quasi come una colpa il fatto di provare attrazione per persone dello stesso sesso… perché la famiglia, la scuola, gli amici ti insegnano che non è normale“. Verso i 17 anni inizia quindi a fare di nascosto le cure ormonali, per poi intraprendere il percorso di transizione per diventare donna a Londra a 19 anni.

All’età di 25 anni, poi, Simona si è sottoposta all’operazione di riattribuzione del sesso in Thailandia, a Bangkok, un evento che lei ha definito “la sua rinascita”, e che completa quel percorso durato 6 anni, che ha avuto inizio a Londra. Oggi, finalmente, Simona Toni, è in pace con se stessa e col proprio corpo e svolge con tranquillità la sua vita.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI