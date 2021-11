Mare Fuori 2 dove è stato girato                             

Mare fuori 2 è la seconda stagione dell’acclamata fiction Rai in onda dal 2020. Una storia drammatica ambientata in Campania, incentrata sulle vite dei detenuti del carcere minorile di Napoli.

Dov’è stata girata la seconda stagione di Mare fuori? I nuovi 12 episodi in onda da mercoledì 17 novembre 2021 hanno portato gli attori in svariate location a Napoli e provincia. Ecco i luoghi dove poter rivivere le stesse atmosfere della serie Rai con Carolina Crescentini.

Dove è stato girato Mare fuori 2

Napoli rappresenta il cuore delle location di Mare fuori 2, così come per la prima stagione. La storia è incentrata sul carcere minorile di Nisida, dove pare siano state girate alcune scene. Gli interni però, così come la maggior parte degli esterni, sono stati in realtà girati nella base della Marina Militare di via Acton.

All’elenco si aggiungono molte altre location:

Galleria Umberto

Rione Sanità

Orto Botanico

Nisida

Corso Umberto

Mare fuori 2 trama

Tante le vicende lasciate in sospeso nel finale della prima stagione di Mare fuori. La più importante è l’ultimo atto di Filippo per riuscire a proteggere Carmine e Ciro. Spazio a gran parte del cast dei primi 12 episodi. Non mancheranno nuovi nomi nel cast.

Si tornerà a mostrare la vita all’interno del carcere minorile, dove si mescolano giovani che sono finiti sulla strada del crimine per caso o scelta. L’ultimo episodio della prima stagione si chiude con il processo di Carmine e Filippo, che confessa d’aver pugnalato Ciro con un cacciavite, così da difendere Carmine, sparato dai sicari di Valletta e ferito gravemente. È da qui che ripartirà Mare fuori 2 riprendendo anche la storia d’amore tra Filippo e Naditza.

Sono due i nuovi arrivati. Si tratta di Kubra, giovane di origine nigeriana che ha ucciso sua madre, e Sasà, ragazzo arrestato per violenza carnale ma certo d’essere innocente. Ad accompagnare le loro vite vi sono la direttrice Paola Vinci e il Comandante della Polizia Penitenziaria Massimo Valenti.

Dove vedere Mare fuori 2

Chiunque voglia vedere i primi due episodi di Mare fuori 2 potrà farlo su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21.20 di mercoledì 17 novembre 2021. La fiction Rai sarà visibile anche in digitale, via smartphone, tablet, notebook e Smart TV.

Per farlo basterà collegarsi all’app RaiPlay, dove sono già disponibili i nuovi episodi. Ecco i titoli:

La famiglia che verrà

Nella gioia e nel dolore

Mare fuori 2 anticipazioni

Martedì 17 novembre 2021 andranno in onda le prime due puntate di Mare fuori 2:

La famiglia che verrà

Nella gioia e nel dolore

Ecco le anticipazioni dei nuovi episodi. Carmine è in ospedale e lotta tra la vita e la morte. Nina sogna di essere accompagnata da Carmine all’altare e promette al ragazzo di sposarlo presto. Filippo viene intanto minacciato di morte per quanto successo a Ciro. Dopo la sua confessione, il magistrato vorrebbe trasferirlo.

‘O Pirucchio è pronto a vendicarsi ma Edoardo convince gli amici a non vendicare ancora la morte di Ciro. Massimo intanto è schiacciato dal senso di colpa per quanto accaduto a Ciro e per l’agguato a Carmine. Decide così di lasciare l’IPM e mettersi in aspettativa.

