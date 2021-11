Marracash annuncia il suo nuovo cd Noi loro gli altri: scopriamo la tracklist e la data d’uscita del nuovo album del rapper.

Marracash sta per tornare. Dopo l’incredibile successo di Persona, il suo ultimo album, il rapper ha annunciato Noi, loro, gli altri, un lavoro che prosegue nel solco del precedente disco, introducendo però delle importanti novità. Nemmeno a dirlo, l’attesa intorno al nuovo disco di Marracash è altissima: scopriamo la tracklist e la data d’uscita.

Marracash: la tracklist del nuovo album Noi loro gli altri e la data d’uscita

Dopo tante anticipazioni, finalmente è arrivato l’annuncio: venerdì 19 novembre, all’1:00, il nuovo album di Marracash “Noi, loro, gli altri” sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming. Sono 14 le canzoni che comporranno il nuovo CD, vediamo nel dettaglio la tracklist:

Di seguito la tracklist del disco, prodotto da Marz, e le collaborazioni:

LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11. GLI ALTRI (Giorni Stupidi)

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER

Spiccano sicuramente i duetti, molto interessanti e attesi. C’è la solita collaborazione con Gué Pequeno, ma anche i feat decisamente intriganti con Blanco e Calcutta, due importanti figure del panorama musicale odierno.

Manca pochissimo e finalmente potremo ascoltare il nuovo lavoro di Marracash, che sarà disponibile ovviamente anche in versione fisica, con due copertine alternative disponibili nella versione in Vinile in edizione limitata. Persona è stato un successo pazzesco per il rapper, con più di 200.000 copie vendute e cinque dischi di platino certificati (l’ultimo arrivato solo un mese fa come annunciato dallo stesso artista. Ora Marracash vuole replicare assolutamente quel successo.

