By

Marracash ed Elodie, la storia d’amore tra i due: scopriamo tutti i dettagli e ripercorriamo la loro relazione.

Marracash ed Elodie sono due tra le stelle più luminose del panorama musicale italiano e formano anche una coppia molto affiatata. Con lo scambio di stories su Instagram con Elodie che ha taggato il rapper, si riapre la possibilità che la relazione sia ancora presente nonostante le voci e il gossip attorno ai due artisti. Ripercorriamo la storia d’amore tra Marracash ed Elodie.

LEGGI ANCHE: Marracash ed Elodie stanno ancora insieme? I tag su Instagram

Marrcash ed Elodie: la storia d’amore

L’amore tra i due cantanti è scoccato proprio grazie alla musica. I due si sono incontrati grazie alla collaborazione per il brano Margarita e immediatamente hanno cominciato a frequentarsi. Queste le parole del rapper a riguardo: “È successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto. Lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita”.

LEGGI ANCHE: Marracash nuovo album “Noi loro gli altri”: tracklist e data di uscita

I due inizialmente hanno tenuto celata la loro relazione, prima di renderla pubblica uscendo allo scoperto. Negli ultimi tempi si è parlato molto di una presunta rottura tra i due cantanti, diverse indiscrezioni hanno alimentato questa voce, che però non è mai stata confermata dai diretti interessati.

I due infatti, al netto di inevitabili alti e bassi tipici di ogni relazione, proseguono nella loro storia d’amore. Elodie recentemente ha raccontato a Vanity Fair di quanto la storia col rapper sia faticosa per le loro diversità, ma anche molto stimolante: “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI