Marracash ed Elodie stanno ancora insieme? Scopriamo tutti i dettagli sulla relazione tra i due cantanti.

Marracash ed Elodie sono due tra i cantanti più in vista nel panorama musicale italiano e sono anche una delle coppie di spicco nello star-system. Da tempo si parla però di una rottura tra i due, con tantissime voci che hanno messo in dubbio la stabilità del loro amore. In realtà, i due cantanti non hanno mai confermato la rottura e la storia, seppure con inevitabili alti e bassi, dovrebbe procedere intatta.

LEGGI ANCHE: Marracash nuovo album “Noi loro gli altri”: tracklist e data di uscita

Marracash ed Elodie: i tag su Instagram

Stando anche agli indizi disseminati sui social, i due non mostrano cenni di rottura, anzi. Elodie si è subito schierata a supporto di Marra, ricondividendo tramite una storia la copertina del nuovo CD del rapper, in cui per altro appare anche lei. La rottura dunque al momento sembra solo un’ipotesi, con la storia d’amore tra i due cantanti che va avanti.

La stessa Elodie ha partecipato allo speciale numero di “Rolling Stone” dedicato a Marracash. La cantante ha raccontato la genesi del nuovo album del rapper sottolineando quanto sia grata di aver visto il processo che ha portato alla creazione di “Noi, loro, gli altri“.

