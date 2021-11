Matteo Paolillo chi è Edoardo di Mare Fuori 2

By

Matteo Paolillo, chi è l’autore che interpreta Edoardo in Mare Fuori 2: tutto si di lui, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Mare Fuori sta per tornare. Mercoledì 17 novembre arriva la seconda stagione della fortunata serie firmata Rai. Tra i protagonisti di questa seconda stagione ci sarà Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo: scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera alla vita privata.

LEGGI ANCHE: Mare Fuori 2 cast

Chi è Matteo Paolillo

Matteo Paolillo nasce nel 1992, si appassiona sin da subito alla recitazione e dopo alcune esperienze in diversi laboratori teatrali, si trasferisce a Roma dove partecipa al Seminario Propedeutico della scuola nazionale di cinema. Nella Capitale inizia a farsi strada nel mondo del teatro, recitando in diverse rappresentazioni, arrivando fino all’esordio in televisione.

Mare fuori segna il successo di Matteo Paolillo, che prima ha ricoperto alcune piccole parti in altre fiction come Don Matteo 10 e nel film Famosa. Ora l’attore è pronto a tornare nella seconda stagione di Mare fuori, dove interpreta Edoardo, un giovanissimo affiliato della Camorra.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa molto sul giovane attore, che tiene molto riservata la sua sfera privata e non lascia trapelare alcun indizio nemmeno tramite i profili social.

LEGGI: Mare fuori 2 nuovi personaggi

Mare Fuori 2: il cast

Questo è il cast integrale della serie:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Valentina Romani: Naditza

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari ‘ o Chiattillo

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Giacomo Giorgio: Ciro Ricci

Artem Tkachuk: Pino ‘ o pazzo

Domenico Cuomo: Gianni Cardiotrap

Serena De Ferrari: Viola

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Antonio Orefice: Antonio “Totò”

Nicolò Galasso: Tano ‘ o Pirucchio

Serena Codato: Gemma Doria

India Santella: Serena

Clotilde Esposito: Silvia

Ludovica Coscione: Teresa Polidori

Chiara Primavesi: Anita

Agostino Chiummariello: Gennaro

Carmen Pommella: Nunzia

Paola Benocci: Professoressa Amelia

Anna Ammirati: Liz

Vincenzo Ferrera: Beppe Romano

Antonio De Matteo: Lino

Pia Lanciotti: Wanda Di Salvo

Emanuele Vicorito: Ezio Di Salvo

Raiz: Don Salvatore

Ivan Franek: Tal

Desirée Popper: Consuelo Gomes

Fausto Maria Sciarappa: Lorenzo Elia

Edoardo Guadagno: Gigi

Giuseppe Brunetti: Saverio

Giovanni Pio Antonio Marra: Matteo

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI