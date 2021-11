Mare Fuori 2 castTony Esposito è uno dei più importanti musicisti e cantautori italiani. Scopriamo qualcosa in più su di lui, che il mondo conosce per la sua hit più celebre: Kalimba de luna.

Dagli anni ’70 a oggi, la carriera di Tony Esposito è ricca di successi. Ecco cosa fa oggi il celebre musicista e percussionista, in grado di mescolare ritmi tribali e melodie napoletane. Il suo talento ha contribuito al sound di artisti come Pino Daniele, Gino Paoli, Francesco Guccini. È uno dei fautori del movimento blues metropolitano.

Chi è Tony Esposito

Nato a Napoli il 15 luglio 1950, Tony Esposito (Antonio all’anagrafe) è uno dei più importanti musicisti, cantautori e percussionisti d’Italia. Ha all’attivo 19 album, di cui 16 in studio e 3 raccolte. È celebre per essere in grado di mescolare abilmente le melodie tipiche della musica partenopea con i ritmi tribali.

Come dimenticare Kalimba de luna, la sua hit più importante. Alla sua uscita venne quasi immediatamente realizzata da Boney M. una cover inglese. Le sue collaborazioni sono innumerevoli. La grande capacità di creare un sound unico, miscela di stili e tradizioni differenti, gli ha permesso di contribuire in maniera netta al sound ritmico di grandi artisti come Pino Daniele, Francesco De Gregori, Eugenio Bennato e molti altri.

Come dimenticare l’evoluzione artistica al fianco di Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso e Rino Zurzolo. Insieme hanno contribuito a coniare il termine “blue metropolitano”, che in Italia ha raggiunto il suo punto più alto con Vai mo’, album del 1981 del compianto Pino Daniele.

Tony Esposito oggi

Il suo primo disco da solista risale al 1975, con il titolo Rosso napoletano. È il terzo album che gli porta i primi riconoscimenti. Si tratta di Gente distratta del 1977, premiato dalla critica italiana. Se negli anni Settante è ben noto agli appassionati di musica, negli Ottanta trova il modo di incuriosire e conquistare il grande pubblico. Tutto ha inizio con Pagaia, sigla di Domenica In. La sperimentazione viene così messa un po’ da parte, in funzione di un successo più commerciale, per così dire. A sugellarlo è Kalimba de luna, che ne consacra il nome a livello internazionale.

Non ha mai smesso di fare musica, continuando a sperimentare. La sua ultima produzione è Shangai, in collaborazione con Ultrapop e Leda Battisti.

Tony Esposito moglie e figli

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Tony Esposito tiene molto alla propria privacy ma conosciamo il nome di sua moglie, Eleonora Salvadori. Una coppia solida, il cui amore perdura ancora oggi.

Hanno sempre preferito vivere il loro matrimonio lontano dai riflettori, nonostante l’enorme fama di lui a livello internazionale. In un’intervista ha spiegato d’avere un bel rapporto con i suoi due figli. Sua moglie Eleonora ha dato alla luce una femmina e un maschio. La prima vive a Barcellona e il secondo a Roma: “Non sono il tipico padre che uno si immagina, loro hanno capito la mia natura. Sanno che li amo sopra ogni cosa e che do loro il massimo che posso. Magari in alcune cose non sono capace, ma in altre sono imbattibile. La mia eccessiva sensibilità, che a volte può sembrare debolezza, è una ricchezza. Credo che un padre debba essere sincero. I figli capiscono, accettano e apprezzano”.