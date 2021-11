City of Crime: trama, cast e curiosità sul film con Chadwick Boseman                              

City of Crime è un film del 2019 con protagonista il compianto Chadwick Boseman. Un thriller ad alta intensità che mette in mostra le doti dell’attore, ben noto per il ruolo di Black Panther.

Scopriamo qualcosa in più su City of Crime. Ecco la trama, chi sono i personaggi principali e gli attori che li interpretano e qualche curiosità sulla pellicola, in onda stasera, giovedì 18 novembre, in prima serata su Rai 3 alle ore 21.30.

LEGGI: Gomorra 5: nuovi personaggi e anticipazioni

City of Crime trama e cast

Andre Davis è un abile detective di polizia. Prende molto sul serio il proprio lavoro, nella speranza d’essere all’altezza di suo padre, deceduto in servizio. Una notte si ritrova a indagare su un caso spinoso. Sono morti alcuni agenti durante una rapina compiuta da alcuni ex militari.

Otto agenti sono stati trovati privi di vita e Davis è responsabile della caccia all’uomo. Fa chiudere i ponti di Manhattan, nella speranza che un gran dispiego di forze armate possa consentire la cattura sull’isola. Qualcosa però non quadra. C’è qualcosa di strano nel caso e nella morte di questi agenti e Andre intende arrivare fino in fondo a questa losca storia.

LEGGI: Sopravvissuto – The Martian: come finisce, curiosità e libro

Andre Davis , interpretato da Chadwick Boseman. È un detective, figlio di un poliziotto ucciso in servizio. Si occupa del caso e fa blindare l’isola di Manhattan, chiudendo tutti i ponti. Parte così una caccia all’uomo che durerà l’intera notte.

, interpretato da Chadwick Boseman. È un detective, figlio di un poliziotto ucciso in servizio. Si occupa del caso e fa blindare l’isola di Manhattan, chiudendo tutti i ponti. Parte così una caccia all’uomo che durerà l’intera notte. Frankie Burns , interpretata da Sienna Miller. È un’agente della narcotici, impiegata accanto al collega Davis nella risoluzione del caso della morte di alcuni agenti di polizia.

, interpretata da Sienna Miller. È un’agente della narcotici, impiegata accanto al collega Davis nella risoluzione del caso della morte di alcuni agenti di polizia. Capitano Matt McKenna , interpertato da J. K. Simmons. Non soltanto un superiore ma un vero e proprio mentore per i suoi uomini. Adora il suo lavoro, al punto di prendersi cura scrupolosamente di tutta la sua squadra.

, interpertato da J. K. Simmons. Non soltanto un superiore ma un vero e proprio mentore per i suoi uomini. Adora il suo lavoro, al punto di prendersi cura scrupolosamente di tutta la sua squadra. Michael Trujillo , interpretato da Stefan James. È un ex soldato congedato dall’Esercito con disonore. Prova a mettere a segno una rapina ma sopraggiunge una pattuglia, contro la quale apre il fuoco, uccidendo tutti gli agenti.

, interpretato da Stefan James. È un ex soldato congedato dall’Esercito con disonore. Prova a mettere a segno una rapina ma sopraggiunge una pattuglia, contro la quale apre il fuoco, uccidendo tutti gli agenti. Ray Jackson , interpretato da Taylor Kitsch. É un reduce di guerra. Ha servito in Iraq. Partner di Michael, si ritrova in fuga dopo aver tentato un grosso colpo e ritrovatosi in una sparatoria letale con degli agenti di polizia.

, interpretato da Taylor Kitsch. É un reduce di guerra. Ha servito in Iraq. Partner di Michael, si ritrova in fuga dopo aver tentato un grosso colpo e ritrovatosi in una sparatoria letale con degli agenti di polizia. Adi , interpretato da Alexander Siddig. Si tratta di un uomo abile nel riciclare denaro sporco.

, interpretato da Alexander Siddig. Si tratta di un uomo abile nel riciclare denaro sporco. Bush, interpretato da Louis Cancelmi. È un criminale impegnato in loschi giri di droga e spaccio.

LEGGI: Dove è stato girato il film Sopravvissuto – The Martian

City of Crime curiosità

Ecco alcune curiosità su City of Crime. Una di queste mostra chiaramente il tipo di persona che era Chadwick Boseman. L’attore, come rivelato dall’attrice Sienna Miller dopo la sua morte, aveva deciso d tagliare il proprio compenso, devolvendolo a lei, dopo averle proposto di prendere parte al film. Il tutto affinché ci fosse una vera parità salariale.

Gli attori hanno poi raccontato d’aver girato in un vero congelatore di carne: “Siamo stati lì dentro per dieci ore. La troupe indossava delle tute per tenersi al caldo. È stato tremendo. In molti si sono ammalati”.

Il titolo originale è 21 Bridges, anche se inizialmente si era pensato a 17 Bridges. I ponti che collegano l’isola di Manhattan sono infatti 17. Gli altri 4 sono tunnel: Brooklyn-Battery, Holland, Lincoln e Queens-Midtown.

City of Crime streaming

City of Crime andrà in onda giovedì 18 novembre 2021 su Rai 3 in prima serata, alle 21.30. Chiunque voglia seguire il film con Chadwick Boseman potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. Il film potrà essere recuperato comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata ai film.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI