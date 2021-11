Gemma Galgani prima e dopo chirurgia FOTO

Gemma Galgani, com’è cambiata nel tempo la protagonista di Uomini e Donne e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta negli anni.

Tra le star più amate del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, c’è sicuramente Gemma Galgani. Nata il 19 gennaio 1950 a Torino, la donna ha 71 anni e ovviamente ha subito tantissimi cambiamenti durante la sua vita, tra i segni dell’età che avanza e quelli del bisturi. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti che ha subito la star di Uomini e Donne.

Gemma Galgani prima

Aspirante ballerina, la donna è diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Dalle sue prime apparizioni televisive nel 2010, la donna è cambiata molto, sottoponendosi anche a diversi interventi estetici.

Uno dei primi cambiamenti ha riguardato i denti, rifatti grazie al programma Selfie-Le cose cambiano, poi ci sono stati i vari ritocchi al viso, col ricorso al lifting soprattutto nell’estate del 2020. Infine, l’ultimo cambiamento riguarda il seno, rifatto di recente dalla donna. Passano gli anni e aumentano i cambiamenti, con la donna che nel tempo ha anche apportato tantissimi cambiamenti al proprio look, diventando via via sempre più esuberante.

Gemma Galgani oggi

Come detto, oggi Gemma Galgani è una delle star di Uomini e Donne, ma per un po’ dovremmo rinunciare alla sua presenza nel programma a causa di alcuni problemi di salute. La donna infatti è risultata positiva al tampone ed è quindi stata contagiata dal coronavirus. Naturalmente, la dama ora dovrà osservare il periodo di quarantena in attesa che passi il virus, ma la nota lieta è che le sue condizioni sono buone e non preoccupano.

Nelle ultime puntate, Gemma aveva approfondito la conoscenza di Costabile, ma la frequentazione tra i due purtroppo non è andata a buon fine. La donna sembra essere sofferente per la fine della conoscenza, ma pronta comunque a tornare in gioco, una volta tornata in buona salute.

