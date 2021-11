Jannik Sinner fidanzata chi è, si sono lasciati? La verità sul post su Instagram

Jannik Sinner, chi è la fidanzata Maria Braccini e cosa è successo tra i due: tutte le indiscrezioni a riguardo.

Jannik Sinner è l’atleta del momento. Il giovane tennista italiano ha preso il posto di Matteo Berrettini alle Atp Finals è in questi giorni è grande protagonista della prestigiosa competizione tennistica. L’atleta sta però facendo parlare di sé anche per le sue avventure fuori dal campo da gioco, in particolare per la fine, o presunta tale, della relazione con l’influencer Maria Braccini: scopriamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE: Marracash nuovo album “Noi loro gli altri”: tracklist e data di uscita

Chi è Maria Braccini

Innanzitutto, vediamo brevemente chi è Maria Braccini. La relazione con Sinner è iniziata da circa un anno, la ragazza ha 21 anni ed è un personaggio noto nel mondo dei social, con una pagina Instagram che conta 60.000 followers circa. Influencer e modella, la ragazza è nata a Nuova Delhi, in India.

LEGGI ANCHE: Jannik Sinner origini: chi è il tennista, altezza, età e ranking

La storia tra Jannik Sinner e Maria Braccini

Sembra essere già giunta al capolinea la storia d’amore tra il tennista e la modella. Stando alle ultime indiscrezioni, rivelate dal Corriere della sera, il giovane atleta avrebbe deciso di lasciare la fidanzata per concentrarsi maggiormente sulla propria carriera. Sinner considererebbe la relazione con la modella troppo impegnativa e a pesare sulla sua decisione sarebbe stato anche un post su Instagram pubblicato dalla ragazza per celebrare un anno di fidanzamento.

Jannik Sinner si sarebbe sentito troppo soffocato da questa relazione, motivazione per cui avrebbe deciso di troncarla. Nella testa del tennista c’è solo la sua carriera, avviata sulle rotaie di un successo assicurato. Il classico scontro tra il cuore e la carriera e Sinner avrebbe scelto la seconda, a discapito della sua relazione con Maria Braccini.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI