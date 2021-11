Jannik Sinner origini: chi è il tennista, altezza, età e ranking

Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano: le sue origini e la sua carriera nel mondo del tennis.

La nuova stella del tennis risponde al nome di Jannik Sinner: appena 20 anni eppure una carriera già lanciatissima e che promette di raggiungere delle vette altissime. Scopriamo meglio chi è il tennista italiano, le sue origini e la sua carriera nel tennis.

Chi è Jannik Sinner

Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, un piccolo comune in provincia di Bolzano. I suoi genitori gli trasmettono la passione per gli sci, loro stessi gestiscono un piccolo rifugio in Val Fiscalina, ma Jannik decide presto di abbandonare gli sci per dedicarsi al tennis. Intanto il giovane continua a studiare, fermandosi però al quarto anno di liceo per concentrarsi sugli impegni sportivi.

Nel 2015, ad appena 14 anni, Sinner debutta tra i professionisti e nel 2018 entra nella classifica mondiale. Inizia a far registrare importanti record, diventando il più giovane italiano a vincere un Challenger e il più giovane a entrare nella top 100 del ranking Atp. Oggi, il tennista, alto 188 cm, si trova al numero 16 del ranking Atp e si sta facendo notare nelle Finals che si stanno giocando a Torino, dove Sinner sta sostituendo l’infortunato Berrettini e ha iniziato al meglio la propria avventura battendo con una prova da fuoriclasse Hurkacz

Per quanto riguarda la vita privata, Sinner è fidanzato con Maria Braccini, una nota influencer che vanta ben 62.000 followers sul proprio profilo Instagram. Giovanissimo eppure con una carriera già ben avviata: Jannik Sinner è l’atro nascente del tennis italiano e non solo, una stella che promette di poter fare una carriera di primissimo livello.

