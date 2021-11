Barbara Cola che fine ha fatto dopo il duetto a Sanremo con Gianni Morandi

Chi si ricorda di Barbara Cola? Ecco cosa fa oggi e cos’è accaduto da quel famoso duetto con Gianni Morandi al Festival di Sanremo del 1995, quando cantò In amore.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Barbara Cola, scelta tra i concorrenti di Tale e Quale Show, il torneo, venerdì 19 novembre 2021, condotto come sempre da Carlo Conti.

Chi è Barbara Cola

Barbara Cola è una cantante e attrice italiana, nata a Bologna l’8 febbraio 1970. Ha iniziato a cantare e comporre le prime canzoni da adolescente. Ha studiato canto, pianoforte e recitazione. Insieme a un gruppo inizia a fare gavetta proponendo brani della tradizione blues e jazz. In questa fase accumula molte esperienze, come fare la vocalist in studio per Gloria Gaynor. Giunge alla finale del festival di Castrocaro, risultando vincitrice per la giuria di esperti.

Barbara Cola e Gianni Morandi

La sua carriera ha così una svolta e nel 1992 incontra Gianni Morandi. Diventa sua vocalist, accompagnandolo in un tour di 300 date in Europa. Ha la chance di cantare come solita Grazie perché, in coppia con lui. Un duetto che si ripete al Festival di Sanremo del 1995 con il brano In amore. In seguito prende parte al Festivalbar, presta la voce al personaggio di Megara nel film Disney Hercules, cantando Ti vada o no. È impegnata a teatro in svariati musical e nel 2017, dopo ben 17 anni di silenzio discografico, pubblica il singolo A mezz’aria.

Tale e Quale Show

Il grande pubblico torna ad apprezzarla grazie alla seconda edizione di Ora o mai più, in onda nel 2019 su Rai 1. È in coppia con Orietta Berti e presenta il suo singolo A quando l’amore? La sua voce è sempre splendida e per questo Carlo Conti la sceglie per Tale e Quale Show 2020.

Vita privata

Barbara Cola è molto riservata quando si tratta della sua vita privata, anche se in tanti si chiedono sul web se sia fidanzata. L’affetto del pubblico non le manca, soprattutto dopo la decima edizione di Tale e Quale Show. Lei però preferisce non condividere questa parte della sua quotidianità.

Non è sposata e non ha mai avuto figli. Ha sempre preferito puntare tutto sulla propria carriera, sacrificando un po’ la vita sentimentale. In un’intervista ha rivelato di non aver mai pensato al matrimonio, così come alla convivenza. Musica e teatro hanno assorbito i suoi giorni, regalandole grande gioia.

