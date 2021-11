Chi entra al GF VIP | quando entrano nuovi concorrenti

GF Vip 2021, si stanno per aggiungere dei nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia: scopriamo chi sono e quando entreranno.

Pronte delle importantissime novità nella casa del Grande Fratello. Questa edizione, che come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini durerà fino a marzo 2022, è pronta ad accogliere dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi sono e quando entreranno.

LEGGI ANCHE: Soleil GF Vip prima e dopo chirurgia foto

GF Vip 2021: chi sono i nuovi concorrenti

Ancora non ci sono ufficialità, ma le indiscrezioni sui nuovi concorrenti si fanno sempre più incalzanti. Secondo TVBlog, due new entry saranno Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo. La prima è un’attrice e dovrebbe entrare in casa dopo aver terminato i lavori che sta portando avanti in questo momento. La seconda è una showgirl e ha già preso parte a un reality in precedenza: Temptation Island Vip.

Oltre a loro, Oggi annuncia che entrerà nella casa anche Valeria Marini, un nome decisamente di spicco pronto a incendiare le dinamiche all’interno del GF. Gli altri concorrenti che dovrebbero prendere parte al programma sono il Divino Otelma e Francesca Cipriani, che si sono già incrociati nell’Isola dei Famosi arrivando anche a un duro scontro.

Infine, l’ultimo nome che entrerà nella casa è quello dell’attrice Maria Monsè, che ha già partecipato al Grande Fratello in passato.

LEGGI ANCHE: Chi è il padre di Manuel del GF Vip | che lavoro fa | storia incidente

GF Vip 2021, quando entreranno i nuovi concorrenti

In attesa di scoprire l’ufficialità dei nomi dei nuovi concorrenti, il reality va avanti e non è ancora chiaro nemmeno quando questi nuovi personaggi entreranno in gara. Come detto, il reality si prolungherà fino a marzo 2022, diventando l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello, e i nuovi concorrenti entreranno gradualmente all’interno della casa.

Nei prossimi tempi ne sapremo di più quindi, ma sicuramente il Grande Fratello sta per cambiare tantissimo e grandi novità ci aspettano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI