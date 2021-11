Giovanni Caccamo chi è: fidanzata | fratelli Giovanni e Cristiano

Chi non conosce Giovanni Caccamo? Per quei pochi ecco uno sguardo approfondito sulla vita del cantante italiano, che ha ottenuto un enorme successo dopo il Festival di Sanremo del 2015.

Ricordate Ritornerò da te? È la canzone che ha segnato il successo mediatico di Giovanni Caccamo, al tempo concorrente del Festival di Sanremo 2015. Ecco com’è cambiata la sua vita da allora.

Chi è Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è nato a Modica, in Sicilia, l’8 dicembre 1990. Ha quasi 31 anni ed è un affermato cantante italiano. A scoprirlo fu Franco Battiato, compianta leggenda della musica nostrana. La sua fama è dovuta inizialmente alla vittoria al Festival di Sanremo, dove si presentò tra le nuove proposte, cantando Ritornerò da te, di cui era anche autore. Nel 2016, un anno dopo, si presentò sul palco dell’Ariston tra i Big, cantando Via da qui, al fianco di Deborah Iurato, ottenendo il terzo posto.

Ha pubblicato quattro album nel corso della sua carriera. Ecco quali:

Qui per te, 2015

Non siamo soli, 2016

Eterno, 2018

Parola, 2021

L’ultimo disco, Parola, è uscita a settembre 2021. Una gestazione decisamente lunga, durata ben tre anni. Giovanni Caccamo ne ha parlato come di un parto lungo e faticoso: “Mi sono ritrovato dinanzi a un foglio bianco. Volevo spostarmi su una ricerca elettronica ma dovevo capire dove gettare l’amo. Ho iniziato a nutrirmi della luce degli altri”.

Ispirato anche da Andrea Camilleri, che gli ha dato il giusto input per un brano, Le parole hanno un peso. Ecco il pensiero del celebre autore: “Stiamo perdendo la misura, il valore delle parole. Queste sono pietre e possono trasformarsi in pallottole”. Un concetto che Caccamo ha fatto proprio.

Giovanni e Cristiano Caccamo fratelli?

Sul web si parla spesso di Giovanni e Cristiano Caccamo come se avessero gli stessi genitori. I due condividono lo stesso cognome ma non sono fratelli. È soltanto un caso che entrambi abbiano ottenuto la fama chiamandosi allo stesso nome.

Giovanni è nato a Modica, studiando a Milano presso la Facoltà di Architettura. Da lì inizia la propria esperienza come cantante al Music Gate, prodotta dalla Rai. Cristiano è invece nato in Calabria, a Taurianova. È figlio dello scrittore Michele Caccamo. Ha deciso di lasciare il proprio paese a 15 anni per trasferirsi in un convitto ad Assisi. È divenuto un affermato attore, noto soprattutto in televisione, dove ha recitato in produzioni come Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti e Don Matteo.

Giovanni Caccamo fidanzata

Giovanni Caccamo è molto riservato in merito alla propria vita privata. Tende a non condividere dettagli in merito, tutelando la propria privacy il più possibile. Non sappiamo, dunque, se abbia o meno una fidanzata al momento.

Gli sono stati attribuiti però svariati flirt nel corso degli anni. Il più noto è quello con Deborah Iurato, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo. Entrambi hanno però smentito la notizia. Ad oggi, che si sappia, dovrebbe essere single.