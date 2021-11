Simona Marchini: età, malattia, figli e il suo dramma

Simona Marchini, i dettagli della vita privata dell’attrice romana e il dramma che ha dovuto affrontare: tutti i dettagli.

Simona Marchini, Simonetta all’anagrafe, è un’attrice e conduttrice televisiva con una lunghissima carriera tra cinema, televisione e teatro. Scopriamo i dettagli della sua vita privata e il dramma che ha dovuto affrontare.

Simona Marchini: la vita privata

Nata a Roma nel dicembre 1941, Simona Marchini è la figlia dell’ex presidente della Roma Alvaro Marchini e ha esordito proprio grazie a lui a teatro ad appena 4 anni. La donna è stata sposata per due volte: prima col barone Roberto Paolopoli, con cui ha avuto anche una figlia: Roberta. Dopo di ché, la donna ha sposato Franco Cordova, capitano della Roma quando il padre di Simona era presidente del club giallorosso. Il matrimonio tra i due è durato 10 anni: dal 1970 al 1980.

Simona Marchini ha anche avuto una figlia dal suo primo matrimonio, di nome Roberta. Lei è la sua unica figlia, ma la donna ha raccontato nel 2019 a Vieni da me di aver perso ben 4 bambini: un dramma che ovviamente l’ha distrutta, ma da cui è stata salvata grazie soprattutto al suo lavoro.

Simona Marchini: la carriera

La carriera di Simona Marchini è lunghissima e ha avuto inizio prestissimo, già a partire da piccolissima. Dopo gli esordi a teatro, la donna è approdata sia al cinema che in televisione, diventando una conduttrice davvero amatissima nel piccolo schermo e spiccando definitivamente il volo lavorando, negli anni ’80, al fianco di Renzo Arbore nel programma Quelli della notte.

Tra gli ultimi personaggi di maggior rilievo che la donna ha interpretato c’è quello in Don Matteo, in cui impersonava Clara, la madre del capitano Tommasi che aveva il volto dell’attore Simone Montedoro. Al cinema, invece, l’ultimo ruolo della donna è stato nel 2018 in Notti magiche, diretto da Paolo Virzì.

