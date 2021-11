Quarto live per X Factor 2021. Due eliminati nel quarto live del l programma televisivo musicale in onda su Sky. Scopriamo chi è uscito

Quarta puntata di X Factor 2021 in diretta dal Teatro Repower di Assago. Questa volta sono due gli eliminati con una manche giostra che subito ha decretato la prima esclusione e poi la classica manche che ha chiuso la serata.

Versailles eliminato da X Factor 2021

La manche giostra del quarto live di X Factor 2021 ha previsto una sfida di tutti inediti, uno dietro l’altro e senza interruzioni. Nel corso delle esibizioni si è tenuto il televoto: i primi a cominciare sono stati i Bengala Fire con la canzone “Valencia”, Altro invece si è esibito con “Baltimora”, Le Endrigo hanno portato “Cose più grandi di te”. È stato poi il turno di Nika Paris con “Tranquille (Mon Coeur), “I suidici” cantata gIANMARIA, “Amore Vero” di Erio, “Truman Show” di Versailles, “Fire” e “Rebel” rispettivamente di Fellow e Mutonia. Ad essere eliminato è stato Versailles. Con questa esclusione Hell Raton resta con un solo concorrente in gara.

Seconda manche: eliminati i Mutonia

La seconda manche è stata iniziata da Erio con “London Calling” dei The Clash. Grandi commenti da parte della giuria, sempre entusiasti dalle esibizioni dell’artista. Il secondo concorrente ad esibirsi è stata Nika Paris che ha portato sul palco “Dernière Danse” di Indila. Contrasti tra Mika e Agnelli con quest’ultimo che ha sottolineato come sia mancata l’emozione. È stato poi il turno de Le Endrigo che hanno cantanto “Malamente” di Rosalia. Anche in questo caso Manuel Agnelli non si mostra soddisfatto.

Baltimora si è presentato con “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti ottenendo l’ottimo giudizio da parte dei quattro giuria. Per i Mutonia invece “Gigantic” dei Pixies che ha invece ricevuto critiche da Mika per la mancanza di precisione ritmica. gIANMARIA si è esibito con “Stella di mare” di Lucio Dalla definito perfetto da Hell Raton. I Bengala Fire infine hanno chiuso con “Evil” degli Interpol.

Al ballottaggio sono andati Mutonia ed Erio, entrambi della squadra di Manuel Agnelli. Ad essere eliminati sono stati i Mutonia dopo il voto di Emma Marrone, Mika ed Hell Raton. Agnelli aveva invece votato per Erio e ha lasciato lo studio furioso.

