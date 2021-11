J Lord chi è il rapper che ha collaborato con Mace e Ghali

Si è fatto notare grazie a Youtube, ha collaborato con Ghali e Liberato e scrive in napoletano. Scopriamo chi è J Lord, tra i giovani rapper più apprezzati sulla scena

Ospite di X Factor 2021, J Lord è un giovane rapper che da mesi si sta facendo notare per il suo particolare flow. Apprezzato da producer e colleghi, ha già collaborato con importanti artisti ed è pronto ad imporsi con il suo primo album. Scopriamo chi è J Lord, gli inizi, i featuring e la sua storia.

Chi è J Lord

J Lord è il nome d’arte di Lord Johnson, nato il 25 agosto 2003 a Frattaminore in provincia di Caserta. 18 anni di età e di origini ghanesi (padre e madre sono dello Stato dell’Africa occidentale), è stato affidato fin da piccolo ad una famiglia italiana di Casoria. J Lord e sua mamma si ammalano ma non sanno parlare in italiano e chiedono aiuto ad un’amica di Afragola. Diventerà la mamma adottiva del rapper. La passione per la musica nasce grazie alla chiesa che frequentava ogni domenica e dove ha scoperto i cori gospel. Affascinato dal suono ha iniziato a scrivere a 13 anni.

Non ha mai perso i contatti con i genitori naturali ed è anche stato in Ghana. La stessa mamma è tornata ad Afragola e cucina piatti tradizionali per gli immigrati. Sia lei che la mamma adottiva sono state anche spunto per un freestyle di J Lord “Ho due mamme ma per me sono una sola”.

Come raccontato in alcune intervista, la scrittura gli dà il coraggio di esprimersi, dire determinate cose e guarire. Insieme ad un amico ha iniziato a comporre tra i banchi di scuola e non si è più fermato. A 15 anni inizia a caricare i primi video su Youtube. Singoli con tanto di video come “Figli del Passato” e “Zona“. Nasce così la collaborazinoe con Dat Boi Dee, producer napoletano che si accorge del suo talento. Nel 2020 arriva “2020 Freestyle” e poi “Gangster”. Quest’ultimo è il primo singolo che si tramuta in una serie di freestyle accompagnati dagli anni che rappresentano le fasi che lo hanno portato al rap.

Ghali, Liberato e Mace: tutte le collaborazioni

Presente in “Vodoo” traccia dell’album “Mentre nessuno guarda” di Mecna, J Lord è apprezzato anche da Salmo e nel 2021 arriva la svolta. Collabora con Mace nell’album “OBE” doppio disco di platino. È sua la voce nella canzone “Scostumato”. Compare anche negli album di Massimo Pericolo, Baby Gang ed Emis Killa. Infine per l’estate 2021 è insieme a Ghali e Liberato nel brano “Chiagne Ancora”. Non solo collaborazioni però, anche il singolo “Auguri a Me”, ad oggi il suo più grande successo.