Tempo di semifinale per X Factor 2021. Scopriamo chi sono i finalisti di questa edizione e chi è stato eliminato ad un passo dalla finale

Due manche con cover per decidere chi sono i finalisti di X Factor 2021. Duetti con ospiti di eccezione nella prima manche e poi il tutto per tutto nella seconda per decidere i quattro che andranno in finale. Una serata ricca di emozioni e di grandi esibizioni che ha portato all’eliminazione di un concorrente. Scopriamo chi è stato eliminato nella semifinale in onda il 2 dicembre e chi sono i finalisti.

X Factor 2021: duetti nella prima manche con ospiti d’eccezione

La prima manche della semifinale di X Factor 2021 è dedicata ai duetti. Il primo a salire sul palco è Erio con La Rappresentante di Lista per cantare il brano “Amare”. Emma approva l’esibizione, Hell Raton lo vorrebbe più aperto, giudizio che non convince Manuel Agnelli. È il turno di FELLOW che si esibisce con Benjamin Clementine in “I won’t complain” ottenendo il consenso totale della giuria “un momento magico”.

gIANMARIA invece punta su “Spaccacuore” insieme al cantautore Samuele Bersani. L’artista ha confessato di ritrovare nel concorrente una certa sintonia nella scrittura. Baltimora convince con Fulminacci nel brano “Resistenza”, mentre i Bengala Fire si esaltano con Motta in “Del tempo che passa la felicità” e Mika confessa “il miglior duetto della serata”.

Erio eliminato da X Factor 2021

Nella seconda manche apre Baltimora con “Altrove” di Morgan ma Manuel Agnelli non è convinto a livello interpretativo. I Bengala Fire hanno puntato sul medley “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis. gIANMARIA omaggia Milva con “Alexander Platz” colpendo l’intera giuria per la capacità di reinterpretare il brano. FELLOW punta su “Dog Days Are Over” dei Florence and the Machine, mentre Erio su “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead.

Al ballottaggio vanno BALTIMORA e Erio. Entrambi puntano sui loro inediti per conquistare la finale. BALTIMORA con “Altro”, mentre Erio sceglie “Amore Vero”. Ad essere eliminato nella semifinale di X Factor 2021 è Erio, concorrente del roster di Manuel Agnelli.

X Factor 2021: chi sono i finalisti

Dopo la semifinale andata in onda il 2 dicembre, si conoscono i nomi dei finalisti di X Factor 2021. Ad arrivare all’atto finale che si terrà al Forum di Assago sono BALTIMORA, FELLOW, gIANMARIA e i Bengala Fire. Ogni giudice ha un artista del proprio roster che parteciperà alla finale.

