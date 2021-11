Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 20 novembre | chi è uscito

Eliminazione clamorosa nella sesta puntata di Ballando con le stelle: scopriamo chi è uscito dalla gara in onda su Raiuno e chi ha vinto il ballottaggio

Nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2021 subito prova a sorpresa per tutti i concorrenti. Ogni ballerino ha prima ballato con il suo maestro e poi singolarmente eseguendo un ballo tipico di un determinato anno sorteggiato a caso. A vincere la sfida è stato Andrea Iannone che ha conquistato subito 30 punti bonus e si riscatta così dalle prime puntate entrando a tutti gli effetti in corsa per arrivare in finale. Scopriamo cosa è successo e chi è uscito durante la puntata in onda il 20 novembre.

LEGGI ANCHE: Arisa Vito: il bacio durante l’esibizione a Ballando con le stelle FOTO

Ballando con le stelle: chi è uscito nella sesta puntata

Il quinto concorrente eliminato dall’edizione 2021 di Ballando con le stelle è Bianca Gascoigne. Si aggiunge così a Valerio Rossi Albertini, Albano, Fabio Galante e Mietta. Lo spareggio finale ha visto protagonisti a sorpresa Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale (considerata fin dalla prima puntata tra i favoriti per la vittoria finale) contro Alvise Rigo e Tove Villfort, nuovamente chiamata a salvarsi per il rotto della cuffia e già vittoriosi in più ballottaggi.

Con l’ennesima sfida vinta, la coppia si candida a tutti gli effetti come tra i favoriti per la vittoria finale. Alvise Rigo e Tove si sono salvati con il 52% dei voti social, niente da fare per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che si siedono al tavolo degli spareggiandi di Ballando con le Stelle, in attesa del ripescaggio.

LEGGI ANCHE: Bianca Gascoigne chi è il padre: che fine ha fatto l’ex Lazio

Al termine della serata, la classifica ha visto il trionfo di Andrea Iannone, premiato dalla giuria e forte del tesoretto conquistato ad inizio serata. Alberto Matano ha dato il tesoretto guadagnato dall’esibizione dei due ballerini per una notte Lillo e Paolo Calabresi a Memo Remigi (arrivato inizialmente ultimo con i voti della giuria). Rossella Erra, la voce del popolo, ha invece premiato, dividendo il tesoretto di 30 punti, a Federico Lauri.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI