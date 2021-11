Bianca Gascoigne chi è il padre: che fine ha fatto l’ex Lazio

Bianca Gascoigne, chi è il padre Paul, famoso calciatore che ha avuto un importante passato anche nel campionato italiano, e che fine ha fatto dopo l’apparizione all’Isola dei Famosi.

Tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle c’è Bianca Gascoigne, figlia del famoso Paul. Genio in campo, personaggio a dir poco eccentrico fuori: il padre della modella è stato un grandissimo calciatore, ma spesso ha fatto parlare di sé soprattutto per i suoi eccessi fuori dal rettangolo verde. Ultimamente Gascoigne è stato anche protagonista in televisione con la sua, ovviamente discussa, avventura all’Isola dei Famosi: vediamo dunque velocemente chi è Paul Gascoigne e che fine ha fatto.

LEGGI ANCHE: Bianca Gascoigne chirurgia: prima e dopo FOTO

Chi è Paul Gascoigne

Paul Gascoigne, nato il 27 maggio 1967 a Gateshead, è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio inglese, con una vita sregolata però a fare da contraltare alle sue gesta in mezzo al campo. Il centrocampista ha giocato anche in Italia, con la maglia della Lazio, dal 1992 al 1995, e ha scritto pagine importanti del calcio inglese soprattutto con la Nazionale, venendo inserito nel 2002 nella Hall of Fame del calcio inglese.

Dopo il suo ritiro, avvenuto nei primi anni 2000, è balzato agli onori della cronaca soprattutto per i gravi problemi di alcolismo e dai disturbi psichici che lo hanno afflitto. Nel 2007 è stato operato d’urgenza per un’ulcera perforante allo stomaco, un anno dopo ha tentato il suicidio in preda a una grave crisi psichica. I problemi mentale e legati all’alcolismo lo hanno continuato a perseguitare praticamente per il resto della sua vita.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle

Che fine ha fatto Paul Gascoigne

A inizio anno, il calciatore ha preso parte al reality l’Isola dei Famosi, dovendo però rinunciare e abbandonare la competizione a causa di un problema alla spalla. Da quel momento, l’inglese si è ritirato a vita privata, lasciando l’Italia e facendo ritorno a Londra, facendo perdere tracce di sé.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI