Vladimir Luxuria: fidanzato e quanto guadagna la star

Vladimir Luxuria, quanto guadagna la nota attivista e personaggio politico e i dettagli sulla sua vita privata.

Vera e propria icona della comunità transgender e nota attivista e politica, negli anni Vladimir Luxuria è diventata anche un famosissimo personaggio televisivo, cimentandosi nelle attività più disparate. Vediamo dunque i dettagli della vita privata di Luxuria e quanto guadagna la star tramite tutti i propri lavori.

Vladimir Luxuria: il fidanzato

Il cuore di Vladimir Luxuria appartiene a Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici, concorrente durante l’edizione del 2008 del talent di Mediaset. I due si sono conosciuti in Costiera Amalfitana nell’estate 2020, alloggiavano nello stesso albergo e hanno stretto il proprio legame condividendo una cassetta di fichi regalata alla donna.

Inizialmente, Vladimir Luxuria ha provato a non correre troppo, parlando di una semplice frequentazione e non di una vera e propria relazione. Anche per questo motivo, probabilmente, la coppia è molto riservata e non si fa vedere molto, né in giro, né sui social.

Prima del ballerino, Vladimir Luxuria ha avuto diverse storie d’amore, anche se la ex parlamentare non si è mai sbilanciata troppo, nascondendo con cura la sua sfera privata.

Quanto guadagna Vladimir Luxuria

Chiaramente, è difficile stabilire con esattezza il patrimonio di Vladimir Luxuria, ma possiamo provare a fare delle stime basandoci sulle cifre che sono note. Le attività della politica sono molto variegate, negli ultimi tempi è diventata anche un volto noto del mondo dello spettacolo, apparendo in tantissimi programmi. A tal proposito, pare che il compenso per le ospitate in televisione sia di circa 5.000 euro.

La donna vanta anche un enorme seguito sui social, anche da questi canali avrà dunque ingenti guadagni soprattutto grazie agli sponsor. Inoltre, non sono da sottovalutare anche i guadagni derivanti dalla sua attività politica, che sicuramente vanno a costituire una fetta del suo patrimonio.

