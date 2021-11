Vladimir Luxuria operazione: la verità

Vladimir Luxuria si è operata? La verità circa l’operazione ai genitali della nota attivista: scopriamo tutti quanti i dettagli.

Vladimir Luxuria si è operata? Una domanda che sorge spontanea parlando della celebre attivista e politica, una vera e propria icona della comunità transgender e non solo. Nel 2009, Vladimir Luxuria ha dichiarato di volersi sottoporre all’operazione di riassegnazione del sesso, ma a distanza di anni queste parole non sono mai state seguite da fatti concreti. Scopriamo dunque tutti i dettagli a riguardo.

Vladimir Luxuria si è operata? Tutta la verità

Dopo il cambio di sesso, l’operazione di riassegnazione del sesso, tramite un intervento di vaginoplastica, sembra l’obiettivo prossimo dell’attivista. Così infatti ha ammesso: “Io ho sempre vissuto in equilibrio. Poi nel 2009 c’è stato un periodo in cui ho avvertito un malessere e l’ho attribuito al fatto che, nonostante avessi già fatto degli interventi per il cambio di sesso, non avessi mai avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Ho così deciso di cambiare anche i genitali secondo la lunghissima procedura italiana. Nel 2011 avevo anche la struttura in cui operarmi, all’ospedale Federico II di Napoli. A pochi giorni dall’intervento però ci ho ripensato perché avevo avuto paura, visto che è un’operazione molto dolorosa. La verità è che io non ero pienamente convinta. Lo avrei fatto per fare un piacere agli altri piuttosto che a me e oggi sono molto contenta della mia doppia identità”.

Insomma la paura ha frenato Luxuria, che in diverse interviste ha ribadito questo timore nell’affrontare l’operazione. La risposta dunque è no, Vladimir Luxuria non si è operata e difficilmente lo farà in futuro. Superato il periodo d’incertezza e trovato il giusto equilibrio con la propria identità sessuale, la donna pare aver ormai rinunciato alla riattribuzione del sesso, una scelta di cui in fondo non è mai stata totalmente convinta.

