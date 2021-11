Cristiano Caccamo chi è la fidanzata segreta, il rapporto con Federica Zacchia

Cristiano Caccamo, il celebre attore è fidanzato? Scopriamo i dettagli della sua vita sentimentale e chi sarebbe la sua nuova conquista.

C’è una nuova fiamma per Cristiano Caccamo? Il bell’attore, secondo quanto riportato da Very inutil people non dovrebbe più essere single. Nella sua vita c’è una nuova ragazza, che risponde al nome di Francesca, apparsa in una delle Instagram stories dell’amica dell’attore, Diana Del Bufalo. Nella foto, la ragazza ha il volto oscurato dall’emoji di un disco, ma lei dovrebbe essere la nuova fidanzata di Caccamo. Una relazione tenuta gelosamente custodita, ma che ora è uscita fuori a causa di questa foto che ha fatto decisamente scalpore.

Tutte le fidanzate di Caccamo

Nella sua vita, Cristiano Caccamo ha avuto diverse relazioni. È uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile e la sua situazione sentimentale è sempre stata oggetto di assoluta attenzione. All’attore sono stati attribuiti diversi flirt, che però non hanno avuto conferma. Tra questi, ci sono quelli con Diana Del Bufalo, grande amica dell’attore. I due si sono conosciuti sul set della fiction Che Dio ci aiuti e hanno partecipato insieme alla prima stagione di Celebrity Hunted: sappiamo che tra i due vige un profondo vincolo d’amicizia e se c’è stato qualcosa in più non è mai stato reso noto.

Altro flirt attribuito a Caccamo è quello con Valentina Romani, conosciuta anche lei a lavoro, sul set di Questo è il mio paese. Tuttavia, le voci circa un interesse sentimentale sono state subito smentite dai due.

Poi c’è Federica Zacchia, con cui Caccamo ha recitato nel 2015 in Cenere. Anche in questo caso, però, non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale e i due hanno raccontato di essere molto amici. Tante voci, ma poche conferme: vedremo se ora con la nuova fiamma arriverà qualche conferma dello status sentimentale dell’attore.

