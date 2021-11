Eva Grimaldi, chi è l’ex marito: era sposata con un uomo

Eva Grimaldi, chi è l’ex marito della famosa attrice: prima di legarsi alla politica Imma Battaglia, Eva Grimaldi era sposata con un uomo.

Oggi è al fianco dell’attivista e politica Imma Battaglia, ma prima Eva Grimaldi ha avute diverse relazioni con uomini, tra cui anche un matrimonio. Oltre a relazioni con Lele Mora, Vittorio Sgarbi e Gabriel Garko, la donna è stata sposato dal 2006 con Fabrizio Ambroso. Scopriamo dunque chi è l’ex marito della Grimaldi.

Eva Grimaldi, chi è l’ex marito

Oggi, la donna è unita civilmente a Imma Battaglia, ma Eva Grimaldi ha già un matrimonio alle spalle nella sua vita. L’ex marito risponde al nome di Fabrizio Ambroso, imprenditore originario di Verona che si occupa di attività di import export. Il matrimonio tra i due è arrivato dopo pochi mesi di fidanzamento, nel 2006, ma è terminato nel 2010, dopo appena quattro anni.

Il divorzio è stato una dura ferita per Eva Grimaldi e ha aperto un periodo molto doloroso della sua vita. La donna è rimasta molto scossa dalle dichiarazioni dell’ex marito, che ha detto di aver sposato una casalinga invece che Eva Grimaldi. La donna ha passato un periodo pieno di sofferenze e incertezze, ma la luce in fondo al tunnel è stata rappresentata proprio da Imma Battaglia.

Le due donne si sono conosciute nel 2010, nel periodo più doloroso della vita di Eva, e l’attivista l’ha aiutata a rimettere in piedi la sua vita. Tra le due si è instaurato un rapporto solido, che poi è evoluto in qualcosa di più. L’amore tra le due donne è stato quindi sigillato dall’unione civile e ora, finalmente, Eva Grimaldi ha ritrovato non solo l’amore, ma anche il sorriso e la fiducia in se stessa mettendosi alle spalle quel doloroso divorzio.

