Ale e Franz: perché sono spariti, spettacoli

Ale e Franz sono una delle coppie di comici più famosi della televisione italiana, ma che fine hanno fatto? Scopriamo tutto su di loro e sui loro spettacoli.

Che fine hanno fatto Ale e Franz? Una domanda che si pongono in tantissimi. Il loro successo negli anni è stato incredibile, si sono affermati come i volti di punta di Zelig e da lì hanno ottenuto grande rilevanza, facendo tantissimi spettacoli e arrivando anche al cinema. Ultimamente, però, i due si sono visti molto poco ed è lecito dunque domandarsi che fine abbiano fatto. Scopriamo tutti i dettagli.

Che fine hanno fatto Ale e Franz?

Il loro primo incontro risale all’ormai lontano 1995 e da lì i due ne hanno fatta di strada, diventando un duo comico amatissimo dal pubblico. Il successo è arrivato grazie alle partecipazioni a Zelig, trampolino di lancio per altri progetti, come il loro programma Buona la prima o il film Mi fido di te. Sono stati tantissimi anche gli spettacoli teatrali della coppia, ma da un po’ i due non si vedono moltissimo.

Dopo tanti anni in Mediaset, nel 2013 infatti Ale e Franz sono passati a lavorare in Rai, partecipando a tanti programmi come Che tempo che fa e Quelli che il calcio come ospiti. La loro attività comica si è però rallentata, anche se i due sono prontissimi a tornare.

Ale e Franz: gli spettacoli in programma

A breve, prenderà il via il nuovo tour di spettacoli di Ale e Franz, che saranno impegnati in una serie di spettacoli che avranno luogo dal 09 dicembre fino al 13 dicembre, nella data finale di Legnano.

Il cuore del programma sono sicuramente i 19 spettacoli che vedranno protagonisti Ale e Franz a Milano nel periodo natalizio. I biglietti degli spettacoli sono acquistabili tramite il sito di TicketOne, dove sono anche indicati tutti i dettagli del tour.

