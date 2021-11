Alex Schwazer, chi è la moglie Kathrin Freund e i figli

È stata fondamentale nel momento più difficile della sua vita e lo ha supportato fin dal primo giorno. Scopriamo chi è Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer

Nel periodo più buio della sua vita, Alex Schwazer ha avuto la forza di rialzarsi grazie soprattutto all’amore. Dopo la storia vissuta con Carolina Kostner, il marciatore altoatesino ha conosciuto quella che è diventata la sua attuale moglie. Grazie alla sua presenza è riuscito a gestire al meglio la seconda squalifica ricevuta e ha trovato la forza per andare avanti e cercare giustizia. Scopriamo chi è Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer e i figli nati dal loro amore.

Chi è Kathrin Freund, moglie Alex Schwazer

Kathrin Freund e Alex Schwazer si sono conosciuti nel 2016, nell’anno in cui il marciatore ha ricevuto la sua seconda squalifica. Un colpo pesantissimo per la sua carriera dopo lo scandalo doping e la prima positività arrivata nel 2012. Le gravi accuse non hanno però scalfito il feeling tra i due e così dopo tre anni sono convolati a nozze. Il 7 settembre 2019 a Vipiteno si è celebrato il matrimonio di Kathrin Freund e Alex Schwazer.

Un sì arrivato proprio nel giorno in cui il caso di doping che ha visto coinvolto il marciatore è stato riaperto grazie ad una perizia dei Ris di Parma. La coppia vive in Alto Adige e la donna gestisce un centro estetico con al sorella. Più volte il marciatore ha ricordato quanto la moglie sia stata e sia ancora oggi importantissima per la sua vita. In un’intervista ha anche svelato che al termine del procedimento penale, concluso con l’archiviazione, Kathrin ha preparato una torta con i cinque cerchi olimpici per festeggiare la fine di un incubo.

Kathrin Freund e Alex Schwazer, i figli

Kathrin Freund e Alex Schwazer hanno due figli. Ida è nata il 9 marzo 2017 presente al matrimonio della coppia e Noah nato a novembre 2020. Durante la presentazione della sua autobiografia, il marciatore ha raccontato che la moglie crede tanto nell’importanza di questo libro per Ida e Noah. Alex però vuole raccontare tutte le cose dal vivo, a quattr’occhi per essere il più onesto e sincero possibile con i suoi bambini.

